CATALUÑA. COMPROMÍS VOTARÁ “NO” EN EL SENADO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, anunció este sábado que su partido se posicionará en el “no” a la aplicación de las medidas adoptadas bajo el paraguas del artículo 155, tras el anuncio de la decisión del Consejo de Ministros de que el próximo viernes 27 se lleve al Pleno del Senado.

Según Mulet "entendemos que se ha ido demasiado lejos con todo este despropósito y ha faltado mucha mano izquierda y capacidad de escuchar, de hablar, de sentarse en una mesa”.

Además, lamentó “toda la escenificación de cartas y ultimátums ha parecido más un exceso de teatralización, que no unos posicionamientos serios por parte de Gobiernos sensatos”.

En este sentido, apuntó que “negociar una salida no era ni claudicar ni dar la razón al adversario, era simplemente, actuar con madurez y aquí se ha optado por la vía de la fuerza, en muchos casos desmesurada y contraproducente".

Para el portavoz de Compromís en la Cámara Alta "el nuevo episodio del Gobierno Central, con el apoyo del régimen del 78, no supone ninguna solución al conflicto, ya que la sociedad catalana y cada vez también más del Estado, está más polarizada”.

Por ello, Compromís reiteró la necesidad de buscar entre todos los actores posibles una solución a la crisis territorial del Estado.

Por último, Mulet remarcó que la única salida posible a este conflicto, “que tenderá a enquistarse con las medidas del Gobierno actual”, es el diálogo, “sin apriorismos y sin imposiciones”.

