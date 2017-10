CATALUÑA. COMPROMÍS ADVIERTE DE QUE “NO HAY SÓLO PATATAS VASCAS Y CATALANAS”

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, advirtió hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que hay que buscar una “solución territorial” para diversos territorios de España, no sólo para Cataluña o el País Vasco.

En el debate de este miércoles en la Cámara Baja sobre la crisis catalana, Baldoví recuperó una metáfora que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, usó en 2014 para pedir que se autorizase un referéndum en Cataluña. Este diputado vasco dijo entonces que “el Gobierno tenía dos patatas calientes: la patata catalana y la ‘euskalpatata’”, en referencia a las demandas de más autogobierno en estas dos comunidades.

A este respecto, Baldoví dijo este miércoles que Rajoy “tiene que abrir un diálogo para resolver el problema catalán, pero no sólo el problema catalán, porque no sólo hay patatas vascas y patatas catalanas”. “Hay patatas valencianas, murcianas, de las Baleares, hay muchas patatas aquí y tiene que encontrar una solución territorial pata todas esas patatas”, afirmó.

El diputado de Compromís también emplazó al Gobierno a negociar con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, puesto que fue un “gesto” que este martes no declarase la dependencia unilateral de Cataluña.

Al mismo tiempo, Miren Beitialarrangoitia, de EH Bildu, demandó abrir una “vía de diálogo” con Puigdemont en respuesta a su “mano tendida”. No obstante, destacó que la previsible respuesta negativa de Rajoy no evitará el hecho de que Cataluña “ya ha desconectado” de España.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso