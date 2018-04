CATALUÑA. RAJOY VE “MODÉLICO” EL COMPORTAMIENTO DEL GOBIERNO ALEMÁN PORQUE “NADIE” DEBE INMISCUIRSE EN DECISIONES JUDICIALES

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consideró este martes que el comportamiento del Gobierno de Alemania ha sido “modélico” al rectificar las declaraciones de su ministra de Justicia, Katarina Barley, en las dice que tilda de “absolutamente correcta” la decisión de la Justicia de su país sobre el presidente cesado de la Generalitat.



El jefe del Ejecutivo se pronunció en estos términos en la rueda de prensa que ofreció desde la Casa Rosada, en Buenos Aires, junto al presidente de la República de Argentina, Mauricio Macri, después de que el Gobierno alemán matizase a su ministra, la socialdemócrata Barley.

A este respecto, Rajoy señaló que “nadie en ningún Gobierno debe entrar en hacer comentarios” sobre temas que se dirimen en los tribunales, por lo que consideró que el comportamiento del Ejecutivo de Angela Merkel ha sido el “propio de una nación europea de las clásicas y de las de primera” por esta ractificación.

Tanto el Gobierno de España como el de Alemania, señaló el presidente, no tienen que entrar en un tema que no les corresponde. “Siempre he creído que las decisiones de los tribunales de Justicia se respetan y se acatan”, manifestó Rajoy, esgrimiendo que este es un principio “básico” de la democracia.

“Luego, (los jueces) se pueden equivocar, igual que se puede equivocar el Poder Legislativo y un ministro de cualquier país del mundo”, prosiguió, para a renglón seguido explicar que la Fiscalía alemana apoyó la euroorden y que después “un juez de Alemania ha tomado una decisión distinta que todavía no es una decisión definitiva”. En todo caso, aseguró que se respetará “la decisión final”.



