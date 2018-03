CATALUÑA. RAJOY DICE A ERC QUE ES COMPETENCIA DE LOS JUECES DECIDIR UN POSIBLE ACERCAMIENTO DE LOS PRESOS INDEPENDENTISTAS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explicó este miércoles a ERC que no tiene el “poder” para tomar decisiones “propias de la Justicia”, como sería decidir un posible acercamiento a Cataluña de los políticos independentistas encarcelados en las prisiones madrileñas de Estremera y Soto del Real por su implicación en el proceso secesionista.



Así se pronunció en la sesión de control al Gobierno, al responder al portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Tardà, después de que este le reclamase un “gesto político cargado de humanidad” para permitir que los líderes políticos encarcelados puedan estar más cerca de sus familias.

Rajoy le contestó que el presidente del Gobierno “no debe opinar sobre asuntos que se dirimen en el ámbito de la Justicia”, ya que España se rige por la separación de poderes. “Tengo que respetar las decisiones de la Justicia, me gusten o no, tengan unas connotaciones u otras; eso es el Estado de Derecho”, aseveró.

Ante estas consideraciones, Tardà dijo a Rajoy que podría “impulsar cambios legislativos” e incluso “instar al fiscal general del Estado” para hacer algo en este terreno. “Pudo asistir al funeral de Nelson Mandela porque la Justicia del régimen del ‘apartheid’ fue más imparcial que la española”, le espetó.

El parlamentario de ERC también le dijo que “no es de recibo querer ganar en los tribunales aquello que no se ha alcanzado en las urnas”. “Judicializar el conflicto catalán creo que conlleva inevitablemente retorcer los derechos fundamentales”, lamentó.

Rajoy insistió en que el Estado de Derecho tendría un “problema muy grave de funcionamiento” si el presidente o cualquier miembro del Gobierno “estuviera para tomar decisiones que corresponden a jueces”.

Dicho esto, remarcó que el encarcelamiento de diferentes exdirigentes de la Generalitat o de asociaciones independentistas “no es un tema de ideas”, ya que en este país “se pueden tener las ideas que cada uno quiera tener”, pero todos tenemos la “obligación de cumplir las leyes”.

En este escenario, señaló que la “mejor forma” de empezar a generar un ambiente distinto es recuperar la normalidad institucional, económica y social, algo que pasa por la formación de un gobierno en Cataluña que “no tenga ni genere problemas con la Justicia”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso