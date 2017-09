CATALUÑA. EN COMÚ PODEM ALERTA A SÁNCHEZ DE QUE LA COMISIÓN NO SERVIRÁ SIN PERMITIR EL VOTO A LOS CATALANES

En Comú Podem considera que la comisión parlamentaria de estudio sobre el problema territorial propuesta por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no servirá "para nada" si antes no se reconoce el derecho de los catalanes a decidir su futuro.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, el portavoz de En Comú Podem, Josep Vendrell, se refirió así a la comisión propuesta por Sánchez para "el diálogo, la evaluación y modernización del modelo territorial" de España, que pospondría la reforma de la Constitución.

Vendrell celebró que el PSOE "se haya aproximado a nuestras posiciones", ya que En Comú Podem registró a finales de enero la creación de una comisión no permanente sobre la cuestión territorial y para buscar una solución política a la crisis en Cataluña. Sin embargo, y por ese mismo motivo, lamentó que los socialistas no hayan hablado con ellos antes de formalizar su iniciativa.

Además, Vendrell reconoció "cierto temor" por el acuerdo del PSOE con el PP y Ciudadanos porque se trata de los partidos "responsables de la situación que estamos viviendo en estos momentos" y del "bloqueo" a la posibilidad de una salida democráticas para las aspiraciones "mayoritarias" de la sociedad catalana, que quiere poder votar en un referéndum "efectivo".

En Comú Podem considera "fundamental" definir el punto de partida de esa comisión y el diagnóstico sobre la existencia de una crisis territorial y constitucional "muy grave y muy profunda" y el agotamiento "palpable" del Estado autonómico. Sin ese acuerdo sobre la situación, "difícilmente vamos a poder llegar a ningún sitio", alertó.

Además, cree necesario hablar sobre esa voluntad "mayoritaria" de los catalanes de decidir libremente su futuro político, que va "mucho más allá" de las aspiraciones independentistas y con la que se siente identificada gran parte de la sociedad catalana, aseguró.

Por ello, emplazó al PSOE a reconocer de verdad la realidad plurinacional de España, "que sea valiente" y que acepte que eso no tiene solo un ámbito cultural o lingüístico sino que va ligado al deseo de más autogobierno y al "reconocimiento de soberanía".

Sin esas premisas previas la comisión que propone el PSOE "no va a servir para nada y no va a llegar a ningún sitio", aseguró, porque "estamos en tiempo de descuento" y todas las iniciativas que se emprendan tienen que ser "útiles desde el punto de vista político".

Precisó que los dirigentes de En Comú Podem siempre están "dispuestos a hablar" y su deseo es que en esa comisión estuvieran todos los partidos para que el diálogo fuera "efectivo", pero con las premisas "claras".

