CATALUÑA. COMÍN AFEA AL PSC QUE NO HAYA CONDENADO EL 155 Y ROTO CON EL PSOE

El consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Antoni Comín, calificó este miércoles en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ de “verdadero escándalo que en estos momentos el PSC no haya hecho un comunicado de su ejecutiva denunciando rotundamente la aplicación del 155 y, en consecuencia, rompiendo con el PSOE”.

En un encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Comín -que fue diputado del PSC durante dos legislaturas- criticó que la postura del PSOE se imponga por encima del PSC. “Me parece una de las tragedias del sistema político español y catalán”.

“Ya vivimos como una tragedia la incapacidad del PSOE durante los años del Tripartit (...) de aguantar las presiones del PP ante un proceso de reforma federal y ante un proceso de reafirmación del carácter plurinacional del Estado Español”, declaró Comín.

En este sentido, argumentó que “el PP es el único partido de la derecha europea que no proviene de la lucha antifascista”, al contrario, “una parte proviene del régimen franquista” y que, por tanto, “tiene consecuencias a la hora de interpretar la democracia”.

La decepción del exsocialista es para con un partido que “consiguió que volviera Tarradellas y que insistió en la restitución de la Generalitat”. Así pues, confesó que no ha perdido ninguno de los amigos que tenía dentro del PSC, alguno de los cuales con los que está en permanente y que “también lo viven como un escándalo”.

