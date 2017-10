CATALUÑA. ZOIDO CIFRA EN AL MENOS 70 LOS COLEGIOS "NEUTRALIZADOS" POR POLICÍA Y GUARDIA CIVIL

- "Esto no es un referéndum, es un auténtico paripé". El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró este domingo que la Policía Nacional y la Guardia Civil han actuado en lo que va de mañana en al menos 70 colegios electorales de Cataluña, que ya han sido "neutralizados", para impedir el referéndum convocado para este 1 de octubre y que fue suspendido hace semanas por el Tribunal Constitucional.

En declaraciones a laSexta recogidas por Servimedia, Zoido criticó que los responsables de la Generalitat han cambiado las normas de votación "45 minutos antes" de empezar a depositar las papeletas en las urnas y confirmó que la Guardia Civil ha tumbado por orden judicial el "soporte informático" que daba cobertura a un censo electrónico y universal.

Por todo ello, el ministro afirmó que la movilización ciudadana que está viviendo Cataluña este 1 de octubre "no es un referéndum, es un auténtico paripé", y acusó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de ser "el causante de llevar a la sociedad a este precipicio".

"No hay soporte informático, no se sabe quién puede votar o no y todo esto es un auténtico paripé", dijo, a la vez que pidió a los responsables de la Generalitat "que paren" este referéndum que el Tribunal Constitucional suspendió hace semanas al considerarlo ilegal.

El ministro del Interior aseguró que la Policía Nacional y la Guardia Civil están actuando porque la policía autonómica de los Mossos "han pedido por escrito ayuda de las Fuerzas de Seguridad del Estado".

Además, justificó la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en que la ley debe defenderse y protegerse por encima de todas las cosas, porque "el día que no se respete la ley y el Estado de Derecho quiebre, ese día valdrá todo".

"Costó mucho recuperar entre todos la libertad y la democracia en este país y creo que merece la pena defenderla y que dentro del marco legal podamos buscar salidas, pero siempre dentro del marco legal y no la ley del más fuerte o de aquel que quiere imponer algo por encima de todos", añadió.

