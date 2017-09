CATALUÑA. COLAU PIDE A SÁNCHEZ QUE “ESCUCHE A CATALUÑA” Y DEJE DE ALINEARSE CON EL PP

Google Plus

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió este domingo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que “escuche a Cataluña”, tenga “responsabilidad de Estado” y no se alinee con el PP, puesto que se trata de un partido que “suspende de facto la autonomía de Cataluña”.

La primera edil de la Ciudad Condal hizo estas afirmaciones al inaugurar la asamblea que Podemos y los nacionalistas celebran este domingo en Zaragoza para hablar del derecho a decidir y del referéndum independentista del 1 de octubre en Cataluña.

En el encuentro de la capital aragonesa están presentes miembros de Podemos, PDECat, ERC, PNV, Geroa Bai y Compromis, entre otros. En concreto, participan los alcaldes de Zaragoza, Pedro Santisteve; Santiago de Compostela, Martiño Noriega; La Coruña, Xulio Ferreiro; Ferrol, Jorge Suárez; Badalona, Dolors Sabater; y Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura.

En su intervención, Colau auguró que de este encuentro podrá salir “un posible proyecto compartido” para el que no solo existe mayoría ideológica, sino también numérica. Además, expresó su deseo de que la solución futura para Cataluña pase por votar “en algún momento” y se construya un espacio “que reconozca la pluralidad, las naciones, las soberanías compartidas, desde el respeto y sin imposiciones”.

“ARRASAR” CATALUÑA

A mismo tempo, la alcaldesa de Barcelona se preguntó si el Gobierno de Mariano Rajoy pretende “arrasar” y “derrotar” a Cataluña con sus actuaciones, motivo por el que llamó a la responsabilidad. “¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?”, se preguntó.

Por este motivo, llamó al PSOE y, en concreto, a Pedro Sánchez a que “escuche a Cataluña” y no se alinee con el PP, un partido que considera está “bunkerizado” y que “suspende de facto la autonomía de Cataluña”.

A su juicio, la situación catalana va más allá del independentismo y ahora hay que velar por los derechos y libertades de los catalanes.

Propuso reivindicar el diálogo “en mayúsculas” y defendió tener “altura de miras”. “Hay que ser valientes y estar a la altura del momento histórico. Estamos aquí porque hay esperanza y se puede trabajar desde el dialogo, la fraternidad y el respeto, contando siempre con la ciudadanía”, concluyó.

