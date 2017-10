(AVANCE) CATALUÑA. EL PSOE CREE QUE “POR COHERENCIA” RUFIÁN Y TARDÀ DEBERÍAN DEJAR SUS ESCAÑOS EN EL CONGRESO

Google Plus

El portavoz del PSOE, Óscar Puente, señaló este lunes que, “por coherencia”, los diputados nacionales que reconocen la independencia de Cataluña, como Joan Tardà y Gabriel Rufián, de ERC, deberían dejar sus escaños en el Congreso de los Diputados y subrayó que los que participen en las elecciones del 21 de diciembre admiten "implícita y explícitamente el marco de la legalidad constituyente”.

Así lo trasladó en rueda de prensa en Ferraz mientras seguía reunida la Comisión Ejecutiva del PSOE para analizar la situación en Cataluña. “Por coherencia sí, pero otra cosa es que yo considere si es bueno o malo que permanezcan dentro del Parlamento”, respondió Puente a una pregunta en este sentido.

“Les emplazo a que, por coherencia, expliquen cómo es posible que se declare la independencia y, al mismo tiempo, se queden en las instituciones de un Estado al que dicen que no pertenecen”, afirmó.

Puente aprovechó una de las preguntas sobre la posibilidad de que fuerzas independentistas participen en las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno para el 21-D para plantear “una reflexión”: “Si realmente ha habido una declaración unilateral de independencia, hay cosas que son difíciles de entender. No es fácil de entender que Rufián y Tardà sigan en el Congreso y, al mismo tiempo, defienda que desde el jueves existe la república de Cataluña”.

Además, el portavoz del PSOE remarcó que los que decidan participar en las elecciones del 21-D “deberán explicar a su electoral que han tomado una decisión que supone un acatamiento de las reglas del juego”, porque lo que “hay convocadas (son) elecciones autonómicas, y el que se presente está admitiendo implícita y explícitamente el marco de la legalidad constituyente”.

