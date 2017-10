CATALUÑA. EL PNV CREE QUE SE HA “COGIDO EL RÁBANO POR LAS HOJAS” AL MANDAR A PRISIÓN A LOS LÍDERES DE ANC Y ÒMNIUM

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, dijo este martes que no entiende que “el delito de sedición pueda ser aplicado” al “caso” de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por lo que consideró que se ha “cogido el rábano por las hojas” al mandarles a prisión.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la Junta de Portavoces se refirió de esta forma la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión a Sánchez y Cuixart por su participación en el asedio a la comisión judicial que efectuó registros y detenciones en la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña los días 20 y 21 de septiembre.

Valoró “negativamente” que la decisión de enviar a prisión a Sánchez y Cuixart, alegando que “no contribuye a que las cosas se serenen”. “Ya sé que me van a decir, y es así, que los tribunales son un poder independiente, y eso es así, pero sinceramente que encaje de lo que se les acusa y los hechos en el delito de sedición me parece que está cogido el rábano por las hojas”, expuso.

Argumentó que “por las mismas razones e incluso por más tendría que haberse acusado de sedición a aquellos movimientos y personas que impedían por ejemplo los desahucios”. “Sinceramente, creo que no encaja ese delito y menos se justifica todavía la prisión incondicional como se decretó”, dijo, para más tarde volver a insistir en que no entiende que “el delito de sedición pueda ser aplicado al caso que nos ocupa”.

“Lo que pido es que no se intente ser más papista que el Papa”, añadió, al tiempo que recordó que la prisión incondicional la pidió el fiscal y luego la jueza actuó. En este sentido, opinó que la Fiscalía “sí que tiene que tener una visión un poquito más amplia que todo eso” y que “la Justicia, aunque la dibujen como ciega muchas veces, no lo es”.

Sobre las llamadas a la movilización que han hecho las entidades que lideran Sánchez y Cuixart por sus detenciones, dijo que espera que “las cosas se mantengan en calma” porque las propias personas que han ingresado en prisión han hecho este llamamiento y sobre todo “a mostrarse siempre de manera pacífica en aquellas manifestaciones públicas que se vayan a hacer”.

Además, quiso pensar que el artículo 155 de la Constitución “no va a llegar” al Senado y se mostró esperanzado de que “las cosas puedan encauzarse y el diálogo impere al final”. Avisó de que poner en marcha las medidas previstas en este precepto constitucional “enturbiaría absolutamente todo el ambiente político”.

“Espero que no lleguemos a esos extremos y aunque ahora se vea difícil, sobre todo después de lo de ayer, todavía tenemos esta semana para intentar que salga un poquito de luz”, indicó, antes de abundar en que el 155 “habrá que justificarlo porque tendrán que ser medidas concretas y esas medidas concretas tendrán que encajar dentro del supuesto de hecho que parece que plasma la Constitución”.

Consideró, por tanto, que tampoco lo va a tener “tan fácil” el Gobierno si finalmente aplica este artículo de la Carta Magna. En cualquier caso, defendió que ahora “la pelota está en el tejado de todo el mundo” y animó a “buscar soluciones y no colocar más dificultades a lo que ya es una situación bastante complicada”.

