CATALUÑA. COALICIÓN CANARIA PIDE NO SOMETER AL PARLAMENT A “CONTROL PREVIO”, PERO EL PP LO RECHAZA

Coalición Canaria (CC) presentó este viernes en el Senado un voto particular a la aplicación del artículo 155 en Cataluña pidiendo que el Gobierno no someta al Parlament a “control previo”, pero el PP lo rechazó por la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de intervención de la Generalitat.

Expuso los argumentos del voto particular el senador de CC Pablo Rodríguez Cejas, quien sostuvo que ya se prevé la suspensión automática de disposiciones inconstitucionales en cuanto el Gobierno las recurra al Tribunal Constitucional, de forma que eliminando el “control gubernativo previo sobre la actividad parlamentaria” se eliminaría también el “ápice de inconstitucionalidad” que percibe en la aplicación del 155.

También propuso suprimir las referencias que incluye el texto que someterá a votación el Senado a la “extinción de entidades públicas” que persigan la consecución de la independencia, pues a su juicio esto “no resulta proporcionado”.

Rodríguez Cejas lamentó que tenga que aplicarse el 155, lo que atribuyó al “fracaso del Gobierno español”, pero a la vez anunció que CC votará a favor de ello “con mucho dolor”, debido a las actuaciones emprendidas por la Generalitat.

Desde el PP, Clara San Damián, la ponente del texto que se votará, explicó que se rechazaba el voto particular porque el control del Parlamento es necesario para la aplicación efectiva de las medidas, y aclaró que la cámara automática no se va a cerrar, sino que sólo se introducirán “garantías” por impedir que adopte medidas hacia la independencia.

