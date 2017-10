CATALUÑA. CIUDADANOS URGE A RAJOY A PONER “URNAS DE VERDAD” SI PUIGDEMONT NO RECTIFICA

La portavoz nacional de Ciudadanos y jefa de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, urgió este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a aplicar el artículo 155 de la Constitución para “poner urnas de verdad” en Cataluña si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no rectifica la próxima semana.

Así lo expresó al participar en Barcelona en la celebración de la Fiesta Nacional de este 12 de octubre, donde aprovechó para recordar a Puigdemont que no conseguirá que los catalanes renuncien a una de sus “identidades”, ya que “la mayor parte de los catalanes nos sentimos catalanes, españoles y europeos”.

“Puigdemont tiene cinco días para rectificar, pero si no lo hace Rajoy debe poner las urnas de verdad para que los catalanes iniciemos una nueva etapa de diálogo y de reformas”, sentenció la portavoz de Cs, refiriéndose a que el presidente tendría que provocar dichos comicios asumiendo esa competencia al amparo del artículo 155 de la Carta Magna.

El jefe del Ejecutivo ha dado de plazo al presidente de la Generalitat hasta el próximo lunes, 16 de octubre, a las 10.00 horas de la mañana, para que responda al requerimiento aprobado en el Consejo de Ministros para que ratifique si ha declarado o no la independencia de Cataluña.

En el escrito del requerimiento, que llegó ayer por la tarde al Palau de la Generalitat, concede además otros tres días, hasta el jueves 19 de octubre a las 10.00 horas, para que Puigdemont rectifique y retorne a la legalidad vigente, en el caso de que reconozca haber declarado la independencia.

En cualquier caso, dijo que espera que Puigdemont utilice la “oportunidad” que se le ha dado para “parar el daño” que está haciendo a la economía y a la sociedad catalana, pero advirtió de que si no lo reconoce existen “mecanismos para defenderse de los que quieren renunciar a los derechos de millones de catalanes que quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos”.

“Puigdemont quiere dialogar sobre independencia y yo quiero negociar y dialogar sobre inversiones, infraestructuras y financiación”, defendió Arrimadas, que consideró que “la mejor salida es convocar elecciones” a través del 155 si Puigdemont persiste en la ilegalidad.

De esta forma, subrayó, se podría elegir un nuevo Gobierno que “represente a todos”, “no enfrente” a los españoles y no provoque que las empresas “huyan por la incertidumbre.

