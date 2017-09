CATALUÑA. CIUDADANOS REGISTRA UNA INICIATIVA EN EL CONGRESO PARA FRENAR “EL GOLPE A LA DEMOCRACIA” EN CATALUÑA

Google Plus

Ciudadanos ha registrado una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para que el poder legislativo cierre filas junto al rjecutivo y el judicial frente “al golpe a la democracia que están perpetrando el señor Puigdemont, Junqueras y Forcadell en Cataluña”.

Así lo anunció este sábado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tras la reunión de la Ejecutiva Nacional del partido, que se celebró en Ávila.

Rivera afirmó que su partido no permanecerá “inmóvil y atemorizado ante el desafío separatista” y que defenderán los derechos y libertades de todos los españoles y catalanes.

En esta línea, Rivera señaló que el objetivo de la iniciativa presentada en el Congreso es mostrar apoyo “sin complejos ni fisuras al Gobierno, al ministerio fiscal, a los jueces y a la policía”, además de impedir que se destine “ni un euro de dinero público” a que el 1 de octubre se produzca “ese golpe a la democracia”.

“Estamos hartos de pagarle la fiesta a los independentistas con dinero público” añadió el líder de Ciudadanos, que pidió al Gobierno que actúe para evitar un acto “ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional”.

Además, Rivera afirmó que espera que todos los partidos políticos se sumen a la iniciativa y que todos tendrán que “retratarse” sobre esta cuestión.

“Sería inaceptable que hubiera partidos que quieren gobernar España que no dieran apoyo al Gobierno o a la justicia”, añadió Rivera.

Por último, el presidente de Ciudadanos señaló que otro objetivo de la proposición es mostrar apoyo “a todos los catalanes que cumplen la ley, a todos los funcionarios que hacen que se cumpla la ley, y a todos los alcaldes que están diciendo ‘no’ a Puigdemont y Junqueras”.



