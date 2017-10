CATALUÑA. CIUDADANOS: “ESTAMOS A 72 HORAS DE QUE PUIGDEMONT SE CARGUE CATALUÑA”

El secretario de Comunicación de Ciudadanos y portavoz adjunto del partido en el Parlament, Fernando de Páramo, pidió este sábado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “actúe”, porque “estamos a 72 horas de que Puigdemont se cargue Cataluña”.

Páramo se expresó en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en la Plaza Bonanova de Barcelona, desde donde animó a “todos los catalanes que no quieren cambiar de pasaporte y quieran seguir españoles y europeos” a participar en la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana (SCC) este domingo en Barcelona.

Asimismo, mostró su deseo de que asistan “todas las fuerzas no independentistas de Cataluña que están hartas del 'procés'”.

De Páramo aprovechó para criticar que el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, “amenazó con paralizar la economía catalana una semana y va camino de paralizarla una década”.

“Los gobernantes no pueden crear inestabilidad, ni jugar con la seguridad de los catalanes”, sino que “deben dar certeza”, aseguró el representante de la formación naranja, quien pidió “unas elecciones autonómicas donde puedan votar todos los catalanes para echarles democráticamente”.

Por último, afirmó que el expresidente de la Generalitat Artur Mas es “un lince de la política”, porque “se cargó un partido que aspiraba a la mayoría absoluta y ahora está a punto de desaparecer”, y añadió que Mas “decía que los bancos no se irían”, por lo que “no hay que escuchar mucho sus previsiones”.

