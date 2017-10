CATALUÑA. CIUDADANOS DEFIENDE “ECHAR A PUIGDEMONT A BASE DE VOTOS” COMO “ÚNICA SOLUCIÓN”

Google Plus

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, defendió este sábado que “la única solución” a la situación “insostenible” que vive Cataluña es “echar” al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “a base de votos” para evitar que el futuro de los catalanes se dedica “en una asamblea de la CUP”.

En declaraciones a los medios en Barcelona, Páramo alertó del riesgo de que la CUP “decida” sobre el futuro de 47 millones de españoles. “Las propuestas del señor Puigdemont y de la CUP no son del siglo XXI y no respetan lo que quieren la mayoría de los catalanes”, denunció.

Consideró que el pasado martes sí se produjo una declaración de independencia como tal. Por ello, remarcó que “se tiene que actuar” para “recuperar el sentido común” en una Cataluña que tiene “suspendida su actividad” por el proceso soberanista que impulsan los dirigentes de la Generalitat.

A su juicio, el mandatario catalán “tiene miedo a las urnas de verdad” porque “le gustan las urnas en las que él controla el resultado”. Por ello, dijo que “la única opción” para “echar” a Puigdemont en estos momentos es a través de unas elecciones que podría convocar el Gobierno por la vía del artículo 155.

“Ante la falta de democracia en Cataluña, lo necesario es más democracia”, destacó Páramo, al tiempo que justificó su petición de elecciones diciendo que solo así se “recuperaría la convivencia” que está “poniendo en riesgo” el presidente de esta comunidad autónoma.

Se trata, dijo, de una “salida limpia y democrática” para que “decidan todos los catalanes y no una persona a dedo”. Además, añadió que así se atajaría el problema de que las empresas “se vayan” de Cataluña “por las irresponsabilidades” de Puigdemont.

Valoró que en este momento el presidente de la Generalitat tiene dos adversarios: por un lado, “la mayoría de catalanes” que quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos; por otro, “la Europa moderna del siglo XXI que quiere abrirse”.

Por último, dijo a Puigdemont que los “mediadores” que pide son los siete millones y medio de catalanes que podrían votar en unos comicios autonómicos para elegir un nuevo Gobierno y resaltó la importancia de que los partidos constitucionalistas estén unidos ante “la oportunidad histórica de ganarles en las urnas”.

