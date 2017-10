CATALUÑA. CIUDADANOS ROMPE LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y LA TILDA DE “PAPEL ILÍCITO, INMORAL Y ANTIÉTICO”

Google Plus

Carlos Carrizosa, diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, rompió hoy la declaración de independencia que Junts pel Sí y la CUP pretenden aprobar en el pleno de este viernes y que para la formación naranja es un “papel ilícito, inmoral y antiético”.

Carrizosa protagonizó este gesto al intervenir en la Cámara autonómica hacia la una y media de la tarde, al reanudarse el debate que debe decidir sobre la respuesta al artículo 155 de la Constitución. En esta sesión está previsto que Junts pel Sí y la CUP aprueben una propuesta de resolución que contempla declarar la “república catalana como Estado independiente”.

A este respecto, Carrizosa sostuvo que esta declaración de independencia “es peor que unas leyes ilegales”, puesto que es un “papel ilícito, inmoral y antiético”. “Con este papel ustedes han dejado a los catalanes que no les siguen a ustedes, que son menos de la mitad, huérfanos de Gobierno”, afirmó este diputado.

Añadió que la declaración de independencia “rompe la convivencia”, “despoja” a los no independentistas “de su ciudadanía”, al tiempo que “empuja a más de la mitad de los catalanes a no ser lo que son, que es catalanes, españoles y europeos”.

Sin embargo, Carrizosa dijo que su partido “no va a permitir que se rompa España, que nos dividan, que nos arruinen”. Destacó que “la aplicación de la Constitución” con la aplicación del artículo 155 “tiene que traducirse en unas elecciones que les dé la palabra a los catalanes” para poder “echar democráticamente a aquellos que han arruinado, dividido y se han cargado las instituciones de toda Cataluña”.

