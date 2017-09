CATALUÑA. ALBIOL LLAMA A CIUDADANOS Y AL PSC A AFRONTAR JUNTOS LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, pidió este sábado a los partidos constitucionalistas, Ciudadanos y PSC, un “ejercicio de generosidad” para afrontar unidos las próximas elecciones autonómicas y derrotar al independentismo.

En un acto celebrado 24 hora antes de la convocatoria del referéndum ilegal en Badalona, Albiol insistió en que los partidos que no están por la independencia deben poner “por encima del interés legítimo de los partidos, el de Cataluña y el de España en esta situación excepcional”.

Albiol se manifestó dispuesto a sentarse con esos dos partidos antes de las elecciones autonómicas para aunar posiciones y “dar una respuesta exitosa” al conflicto, logrando “el objetivo de poner punto y final a la etapa más negra de la historia reciente de Cataluña”.

El líder del PP catalán reprochó a los independentistas que “nos quieran obligar a elegir” y afirmó que por mucho que se empeñen, lo que ocurrirá el domingo será “la convocatoria de un picnic o de un día festivo, pero no será un referéndum, porque para que fuera serio tendría que haber legitimidad, un censo o unas urnas mínimamente decentes. Será un día lúdico, pero no un referéndum”.

Por encima de la ley, dijo Albiol, lo que está ocurriendo en Cataluña es una “cuestión de respeto al sentimiento y a la pertenencia” y por eso “vamos a decirles muy claro que los del PP no vamos a pedir perdón por sentirnos catalanes y españoles”.

Tras afirmar que Mariano Rajoy es el mejor garante de la unidad, pidió al Gobierno que “no afloje” en su defensa del orden Constitucional y aseguró que la presencia de miles de agentes de los Mossos, la Guardia Civil y la Policía en Cataluña no le molesta porque detrás de ellos “está la democracia”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso