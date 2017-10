CATALUÑA. CIUDADANOS ADVIERTE DE QUE LA “INACCIÓN” DEL GOBIERNO ES “MUY IMPRUDENTE”

Google Plus

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, advirtió este martes de que la “inacción” del Gobierno de Mariano Rajoy con respecto a la crisis en Cataluña es “muy imprudente”, cuando los responsables de la Generalitat “han ido cumpliendo con su golpe de Estado institucional punto por punto” y es previsible que hoy declaren unilateralmente la independencia.

En declaraciones a los periodistas a su entrada a la reunión de la Junta de Portavoces, Girauta lamentó que hoy se vaya a producir la “materialización del momento más grave de este golpe a cámara lenta”, incidiendo en la gravedad de que se produzca en la sede del Parlamento catalán.

Expresó su preocupación por esta situación y dejó claro que “lo peor que se puede hacer” para afrontar este problema es “no hacer nada”. “La inacción en una tesitura como esta es muy imprudente”, sentenció.

Consideró un “disparate” la moción planteada por Podemos sobre la crisis con Cataluña y afirmó que es un “misterio” la posición que adoptará el PSOE sobre el desafío independentista catalán a tenor de las “distintas voces en distintos sentidos” que se han pronunciado sobre dicha cuestión entre los socialistas.

No obstante, mostró su convencimiento de que “un número importante” de miembros del PSOE y el “grueso” de sus votantes apoyan “preservar el marco constitucional” y la aplicación del Estado de Derecho, en la línea de lo establecido por el Rey en su discurso del pasado martes.

Reiteró el apoyo de Ciudadanos al Gobierno, si bien objetó que Rajoy lo fíe todo a la acción de los jueces y los fiscales, cuando “cada uno tiene que hacer su papel”.

“Activar el 155 está en sus manos (las de Rajoy). Es una decisión política que sólo puede tomar él. De momento, no hemos visto ninguna decisión. Y eso me preocupa”, remachó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso