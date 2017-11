CATALUÑA. CIFUENTES SE PONE “A DISPOSICIÓN” DE ALBIOL “PARA CUALQUIER COSA QUE NECESITE”, DE CARA AL 21-D

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo hoy, al ser preguntada por su posible participación en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, que se pone a ”disposición” del candidato del PP, Xabier García Albiol, “para cualquier cosa que necesite”.

Asimismo, Cifuentes, que también preside el PP de Madrid, señaló que “nos vamos a volcar” en estos comicios autonómicos “y vamos a mandar afiliados para que participen en las mesas” electorales.

La presidenta regional, que hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, manifestó, refiriéndose a “la situación actual” en Cataluña, que "el único objetivo de la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna es restituir a la legalidad las instituciones”.

Dijo que "el problema no es independencia sí o no, sino legalidad sí o no”, y manifestó que el 155 “está garantizando la vuelta a la legalidad y a la normalidad”.

Asimismo, indicó que las elecciones del 21-D suponen la “vuelta a normalidad democrática” para que “los catalanes decidan” y destacó que “en nuestro país, aunque algunos están hablando de represión política y de la existencia de presos políticos, ser independentista no está penalizado”. “Lo que está penalizado es la comisión de actos delictivos”, con independencia de quienes los cometan, destacó Cifuentes, quien añadió “que tenemos unas leyes que hay que cumplir”.

Finalmente, manifestó que “todos deseamos que se vuelva a la normalidad no solo política sino también económica y que haya un gobierno responsable que frene la deriva secesionista”.



