CATALUÑA. ERREJÓN VERÍA “LEGÍTIMA” LA CELEBRACIÓN DE UNA CONSULTA, PERO RECUERDA QUE NO TENDRÍA “EFECTOS JURÍDICOS” SI NO SE PACTA

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, considera que sería “legítimo” que los ciudadanos catalanes pudiesen votar en una consulta para decidir el encaje que desean con el resto del Estado, pero avisa de que no tendría “efectos jurídicos” si no hay voluntad de pactarla por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

“Me gustaría que esa consulta pudiera ser pactada, pero tendría que haber alguien al otro lado con voluntad de pactar algo”, dijo Errejón en una entrevista en Telecinco, recogida por Servimedia.

Agregó que como no existe “voluntad” por parte del Ejecutivo de “pactar nada”, aunque los dirigentes catalanes acaben convocando un referéndum, “no tendrá efectos jurídicos”. “Me parece legítimo que lo hagan”, afirmó.

Asimismo, aseguró que no es cierto que la posibilidad de formar un Gobierno con el PSOE se frustrara “por la cuestión catalana”. “No llegamos a un acuerdo porque el PSOE y Pedro Sánchez no se atrevieron. Y creo que si se hubiera atrevido, hoy seguiría al frente del PSOE”, apostilló.

Con respecto a su relación con los socialistas, manifestó: “No creo que nos tengamos que pegar más al PSOE, lo que creo es que tenemos que intentar liderar acuerdos. Quiero una relación con el PSOE como la que están marcando Ada Colau (en Barcelona) o Manuela Carmena (en Madrid)”.

Incluso bromeó ante la pregunta de si se ve en el PSOE dentro de un tiempo. “Ya le gustaría al PSOE. Ha costado mucho montar Podemos de la nada”, zanjó.

