CATALUÑA. EL PP CELEBRA LA PROHIBICIÓN JUDICIAL DEL ACTO DE MATADERO PORQUE “NO VENÍA A CUENTO”

- Remarca que Carmena “sabe perfectamente que tiene que acatar esa resolución”. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, celebró este miércoles la suspensión judicial del acto convocado para el domingo en defensa del referéndum de autodeterminación en Cataluña en un espacio municipal de Matadero, porque “no venía a cuento” y remarcó que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, “sabe perfectamente” que “tiene que acatar esa resolución”.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, el ‘número tres’ de Mariano Rajoy en Génova incidió en que este acto no venía “a cuento para nada” tras las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) anulando las denominadas ‘leyes de ruptura’ aprobadas la semana pasada por el Parlamento de Cataluña con los votos de Junts Pel Sí y la Cup.

“Sinceramente, creo que no viene a cuento para nada que en Madrid haya un acto a favor de la independencia y del referéndum en Cataluña. Por tanto, nos parece lógico el recurso que se presentó”, insistió Maíllo, para quien Carmena, dada su trayectoria judicial, sabía “perfectamente” que no podía hacer este acto.

