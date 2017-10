CATALUÑA. RIVERA CELEBRA QUE EL 155 GARANTICE LA SEGURIDAD PARA UNAS ELECCIONES "LIBRES"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, celebró este viernes que el Senado haya autorizado la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución para recuperar la legalidad y garantizar la seguridad de unas elecciones "libres" en las que el objetivo debe ser ganar a los independentistas.

Rivera interpreta así el contenido de la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña, en la que se emplaza al Gobierno de la Generalitat a iniciar ese proceso para construir la república como Estado independiente y cuyo primer paso serían unas elecciones "constituyentes".

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, subrayó que el de hoy es un día "muy triste" para la democracia que desde Ciudadanos viven "con tristeza, con dolor, con impotencia, con preocupación e incluso con frustración" por ver cómo las instituciones están siendo utilizadas "para dar un golpe a la democracia".

Denunció que un puñado de apenas setenta parlamentarios, los que han respaldado esa resolución, quieran "quitarnos nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra nacionalidad", pero aseguró que no conseguirán romper España ni sacar a Cataluña de la Unión Europea.

Como pasó frente al intento de golpe de Estado de 1981 o frente al terrorismo, Rivera llamó a los demócratas a defender la democracia, especialmente a quienes tienen "el honor y la responsabilidad" de desempeñar un cargo público.

Ahora, en su opinión, el objetivo debe ser que la "comisión gestora" encargada de gobernar en Cataluña garantice la seguridad necesaria para "poner urnas de verdad" y celebrar unas elecciones "libres", con neutralidad en la campaña y sin "amenazas" para los candidatos. "Les vamos a echar votando", proclamó.

Rivera alertó que la votación de este viernes en el Parlamento de Cataluña constituye "una rebelión", que es un delito, no un acto heroico sino "cobarde". Con setenta escaños, dijo, no se puede modificar la ley electoral ni tocar "una coma" del Estatuto de Autonomía, pero con esos votos pretenden "sacarnos de Europa".

Aunque los independentistas están "atrincherados en el poder" y han desplegado todos sus "tentáculos", se mostró convencido de que es posibles ganarles si hay una alta particupación, limpieza en la campaña y en las elecciones y una "alternativa democrática" sobre la mesa, que Ciudadanos está dispuesto a encabezar.

Aseguró que sintió "vergüenza ajena" al ver cómo los letrados salían del salón de plenos del Parlamento de Cataluña "para no cometer un delito" y cómo los independentistas pedían el voto secreto "para esconderse" de sus propios actos. Sin embargo, añadió, sintió también "orgullo" al saber que su partido está "en el lugar correcto de la historia".

Rivera aseguró que a la situación actual se ha llegado en parte "por no haber sanido atajar a tiempo" lo que estaba ocurriendo en Cataluña, y llegados a ese punto abogó por aplicar la legalidad y la Constitución "con serenidad pero sin complejos".

