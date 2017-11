CATALUÑA. PODEM CATALUNYA RECUERDA QUE EL LIDERAZGO DE FACHIN ESTÁ BLINDADO HASTA ENERO DE 2018

Google Plus

Podem Catalunya recordó este viernes que el liderazgo de Albano Dante Fachin está blindado hasta enero de 2018, y que no se puede convocar una Asamblea Ciudadana con carácter revocatorio hasta pasados 18 meses del comienzo del mandato de un secretario general.

Así lo explicó Podem Catalunya en un comunicado, en el que se hace referencia al punto 36 de la normativa interna del partido. Este punto recoge que "para la toma de decisiones de carácter revocatorio, la Asamblea Ciudadana Autonómica no podrá ser convocada antes de un periodo de 18 meses desde la elección del cargo u órgano a quien afecte".

Además, se apunta que el competente para activar la convocatoria es un 20% de las personas afiliadas a Podemos en el territorio, un 25% de los círculos activos, espacios municipales unificados y coordinadoras que tuvieran derechos de participación según los reglamentos o la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano Autonómico.

Subraya la formación en este comunicado que Fachin tomó posesión de su cargo en julio de 2016, por lo que hasta enero de 2018 no podría ser destituido en una Asamblea Ciudadana “en forma de consulta revocatoria”.

Señalan, además, que “no tienen constancia” de la petición de las bases de Podemos en Cataluña, que solicitaron este viernes a la Ejecutiva del partido convocar una Asamblea Ciudadana a tal efecto.

Desde Podemos Cataluña lamentan que se aireen de esta forma las “cuestiones internas” del partido cuando el conflicto catalán ha acabado “desgraciadamente con presos políticos y miembros legítimos del Govern de Catalunya encarcelados”.

También denuncian “la instrumentalización que algunas personas quieren hacer de los círculos de Podemos”, que tienen que ser entendidos, consideran, como el espacio de decisión que tiene la militancia “para empoderarse y hacer suyo el partido”.

