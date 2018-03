CATALUÑA. JUNTS PER CATALUNYA EMPLAZA A UNA SEGUNDA VOTACIÓN EN LA QUE "EL CAMINO SERÁ MÁS LLANO"

El portavoz de Junts per Catalunya en el Parlamento de Cataluña, Eduard Pujol, emplazó este jueves a los independentistas a una segunda votación el próximo sábado en la que "el camino será más llano" para que Jordi Turull pueda ser investido presidente de la Generalitat.



Pujol fue el último portavoz en intervenir en el debate de investidura antes de que Turull respondiera a todos los oradores y después de que la CUP anunciara su abstención, lo que impedirá la elección en una primera votación y remite a una segunda dos días después en la que bastaría mayoría simple, que solo se alcanzaría en caso de que algunos diputados pasaran del no o la abstención al sí.

Sus primeras palabras fueron para criticar la "cara de hormigón" del portavoz del PP, Xavier García Albiol, por sus "mofas sobre el tono" de Turull y su "coña" sobre la situación de Jordi Sánchez. "Es muy fácil ser valiente cuando tienes detrás de ti a un Estado que juega sus cartas así", afirmó en referencia a la "represión". En esas circunstancias, le dijo, "yo también sería el más valiente de la clase en el instituto".

Aseguró que la situación es "excepcional" y por eso no se puede restituir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, pero la elección de Turull, argumentó, sería "un punto medio" tras no poder elegir tampoco a Jordi Sánchez. "No se puede gobernar un país sin querer a su gente, no se puede querar a su gente sin respetarla y no se la puede respetar sin creer en ella", alertó.

Acusó al Estado de querer "solemnizar el ejercicio torpe del miedo" pero elogió a un pueblo de ciudadanos "valientes, dignos". "Nos han querido meter miedo, nos han pegado, nos han querido despreciar, nos quieren humillar, pero olvidan que un país es una cadena de complicidades, de voluntades" conformadas por más de dos millones de ciudadanos que cada día solemnizan un compromiso con la dignidad de su país.

Se dirigió a Turull para decirle que su mejor discurso es "su valentía y el pueblo de Cataluña lo sabe". Ante un Estado que ha intentado "violentar la democracia en Cataluña", alertó de que "no se puede construir nada robando la libertad e impidiendo un diálogo con la amenaza". "No queremos vivir en un país que golpe a la gente solo porque quiere votar, no queremos ser ni mudos ni silenciados, no pedimos tanto", insistió.

Se refirió a la aplicación del artículo 155 de la Constitución como "la expresión de una vergüenza" que ha roto los acuerdos de 1978 y que ha colocado al Estado "en crisis". "Al hacer callar a Cataluña han roto su propio Estado", alertó, con una "apisonadora" que ha generado efectos "devastadores". "El Estado no conoce a Cataluña ni la quiere conocer, y lo que es peor, tampoco la reconoce y por eso no la respeta". "Pensaban que la insistencia en la amanaza nos haría pequeños, y mira por dónde nos hace mas resistente".

En unas horas "tragicas", Pujol llamó a "solemnizar la esperanza" y a regresar el próximo sábado. Más allá de estrategias, "si Dios quiere y la justicia lo permite" Cataluña podrá tener un presidente y un gobierno. "Cataluña será democrática o no será, será libre o no será, será digna o no será", y sobre esa premisa llamó a todos los independentistas a hacerse "dignos del país".



