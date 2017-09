CATALUÑA. UN SENADOR DEL PDECAT DECLARA A LOS CATALANES “SOBERANOS DE LA LEY" Y NO “SÚBDITOS” COMO LOS ESPAÑOLES

Google Plus

El senador del PDECAt Miquel Angel Estradé afirmó este martes que “súbditos de la ley” pueden ser algunos españoles o miembros del PP, pero que “los catalanes creemos que somos soberanos de la ley y vamos a poner la legalidad al servicio de nuestro derecho a la autodeterminación”.

Estradé y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se enzarzaron en un tenso rifirrafe en la sesión de control en el Senado, a raíz de una pregunta en la que el primero preguntaba qué hará el Ejecutivo para impedir el referéndum y añadió ‘in voce’ otra más: “Qué harán cuando comprueben estupefactos que la mayoría de los catalanes ha acudido a ejercer su derecho al voto”.

Santamaría contestó a esto último que “eso no va a pasar” y a lo anterior ironizó que Estradé es “un hombre afortunado”, porque es miembro de “una cámara democrática donde puede hablar todo el mundo piense lo que piense”; algo que, según ella, no es el Parlamento catalán, por lo que le saludó: “Bienvenido los martes a la democracia”.

Estradé se declaró decepcionado porque la vicepresidenta, que “tiene fama de ser política de gran talla”, en lugar de citar el Derecho Político comparado para “resolver un conflicto de soberanías” como el que hay entre España y Cataluña, “utiliza el derecho administrativo y penal de matriz jacobina”.

“El 1 de octubre, pase lo que pase ganaremos”, continuó. “Ya nos hemos emancipado de corazón y de conciencia. Nunca más permitiremos que nos traten como súbditos o como siervos”.

Seguidamente, aseguró que el proyecto independentista “persigue que los catalanes y los españoles podamos hablar de pueblo a pueblo, de igual a igual”, y auguró que los catalanes responderían a la represión del Estado con sentido del humor.

El senador del PDECAt retomó la expresión “súbditos de la ley” que empleó Santamaría en su último intercambio para decir que “quizá sirva para los miembros del PP o para algunos españoles. Los catalanes creemos que somos soberanos de la ley y vamos a poner la legalidad al servicio de nuestro derecho a la autodeterminación, que es imprescriptible e inalienable”. Y terminó desafiando: “Lo mejor que nos puede pasar a todos es que nos nos encontremos en las urnas”.

La vicepresidenta se ofendió al malinterpretar que Estradé había bromeado sobre su estatura cuando se refirió a su talla política, y a continuación reiteró que el Gobierno garantizará que se cumplan la ley y la democracia para evitar que los independentistas se parapeten tras los funcionarios, que “conviertan la desobediencia en una obligación” y que repartan “carnés de catalanes buenso y malos”, y recordó que el único que había empleado la palabra “súbditos” era el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, al insinuar que lo serían quienes no acudieran a votar el 1 de octubre.

Acusó a los soberanistas que intentar “imponer la independencia a pesar de la legalidad, en contra de la democracia y a costa de los derechos y las libertades de los catalanes”, y de pensarse que están “por encima del bien y del mal, pero el bien en este país lo marca la ley”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso