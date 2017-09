CATALUÑA. CATALÁ: “VAMOS A CONSEGUIR ENTRE TODOS QUE CATALUÑA SIGA ESTANDO EN ESPAÑA”

Google Plus

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró hoy convencido de que “vamos a conseguir entre todos que Cataluña siga estando en España” y que en esta comunidad autónoma “siga habiendo libertades, democracia y, sobre todo, garantías y seguridades de los derechos”.

Catalá se refirió a esta cuestión en el Pleno del Congreso, donde el diputado de ERC Gabriel Rufián le preguntó si el Gobierno va a tomar alguna medida “para evitar que se produzcan más detenciones de cargos políticos en Cataluña” con motivo del referéndum independentista del 1 de octubre.

A este respecto, el ministro señaló que en Cataluña no está habiendo “detenciones políticas”, sino “detenciones decretadas por la Justicia para personas que están investigadas por delitos”, en referencia a los encausados por la organización del 1-O.

Al mismo tiempo, el titular de Justicia señaló, en respuesta al planteamiento de los nacionalistas de que votar en una consulta es algo democrático, que lo correcto es “votar en el marco de la ley y con respeto a las normas que todos nos hemos dado”.

“MUCHOS REGÍMENES FASCISTAS HAN VOTADO”

“Votar por sí mismo no es democrático”, dijo el ministro, quien añadió que “muchos regímenes fascistas han votado muchas veces y no por eso eran más demócratas”.

En todo caso, Catalá se mostró seguro de que “vamos a conseguir entre todos que Cataluña siga estando en España, siga siendo una pieza importantísima, siga habiendo libertades, democracia y, sobre todo, garantías y seguridades de los derechos.

Por su parte, Rufián reclamó al Gobierno que deje de detener a personas en Cataluña “frente a sus hijos simplemente por sus ideas”, en referencia a los investigados por organizar el 1-O pese a ser prohibido por el Tribunal Constitucional.

Asimismo, este diputado de ERC sostuvo que “Cataluña simplemente, ni más ni menos, quiere recuperar el país que le robaron hace ochenta años”, en referencia al franquismo. Además, este parlamentario señaló que su partido también defender el derecho a la autodeterminación del “resto de naciones y de países sin Estado” que sostuvo existen dentro de España.

