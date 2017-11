CATALUÑA. CATALÁ NO VE MOTIVOS PARA LA ILEGALIZACIÓN DE NINGÚN PARTIDO ANTES DEL 21-D

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este lunes en Bilbao que no hay motivos para emprender la ilegalización de algún partido político catalán por sus ideas independentistas y dejó claro que “en este momento, en la realidad política actual no hay, en absoluto, ningún planteamiento" al respecto.

Durante el turno de preguntas tras intervenir en el 'Fórum Europa, Tribuna Euskadi', organizado por Nueva Economía Fórum, el ministro recordó que en el año 2003 “lo tuvimos que hacer" para ilegalizar al brazo político de ETA por su negativa a condenar los atentados terroristas y su vínculo con la banda criminal. "Lo hicimos con toda la fuerza, del Estado de Derecho y la democracia”. Pero ahora esta medida “no está encima de la mesa”.

El ministro de Justicia aseguró que el sistema judicial de España "garantiza la libertad de expresión, la libertad de ejercicio político dentro del respeto a la Constitución y al resto de las leyes”.

“España es una monarquía constitucional en la que se puede ser republicano y puede haber partidos que quieran la independencia de una parte del territorio español”, dijo.

Además, remarcó que una de las grandezas de la democracia es “el respeto al libre ejercicio de la opinión, de la opción política dentro de las reglas, así lo hemos hecho durante los últimos 40 años y espero que sigamos haciéndolo”.

Finalmente, aclaró que todos los dirigentes independentistas que están siendo investigados por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo, incluidos los que ya han ingresado en prisión, podrían presentarse sin problemas a las elecciones del 21 de diciembre, ya que no están inhabilitados. “Ni lo están ni lo van a estar, porque no hay tiempo material para tomar una decisión de esas características”, comentó Catalá, por lo que Oriol Junqueras y el resto de consejeros catalanes encarcelados tienen sus derechos políticos “intactos” y podrán ser candidatos en procesos electorales si lo desean.

