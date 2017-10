CATALUÑA. CATALÁ DICE QUE EL GOBIERNO “TIENE ESTUDIADAS TODAS LAS ALTERNATIVAS”

Google Plus

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió este miércoles en que el Gobierno “tiene estudiadas todas las alternativas” en caso de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont no deje claro mañana si ha declarado o no la independencia de Cataluña.

Así se pronunció Catalá, en declaraciones a los periodistas, antes de su participación en la Clausura de las XXVII Jornadas Nacionales de Magistrados y Jueces Decanos de España que tuvo lugar en el Palacio de Justicia de los Jardines de Albia en Bilbao.

A menos de 24 horas de que venza el segundo plazo para que Puigdemont concrete si ha declarado la independencia de Cataluña, Cataluña reiteró que el Gobierno “tiene estudiadas todas las alternativas”.

El ministro explicó que se pondrán en marcha “todos los instrumentos” que proporcionan la Constitución y la leyes “para garantizar algo tan básico y esencial en democracia como es que las leyes se cumplen y se cumplen por todos”.

Dejó claro que “la ley es igual para todos, nadie está al margen de la ley y nadie puede dejar de cumplirla o aplicar las sentencias de los tribunales”. Consideró “sorprendente” que haya que hablar de estas “obviedades”.

Respecto de la respuesta que proporcionará mañana Puigdemont, manifestó que “sería precipitado ampliar las conclusiones”.

No obstante, afirmó que a cualquier autoridad le corresponde “cumplir la ley y hacer cumplir las leyes” y explicó que el Gobierno ha de “garantizar que se cumplen las leyes, la Constitución, que es la norma fundamental, y las sentencias de los tribunales”.

Por último, confirmó que el Gobierno utilizará “todos los medios que el Estado de derecho pone a nuestro alcance”, si bien aseguró que los hará “con toda prudencia, con toda proporcionalidad, pero también con toda firmeza y toda responsabilidad”.

