CATALUÑA. CATALÁ DICE QUE YA “NO HAY ALTERNATIVA” A APLICAR EL 155

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo hoy en Cuenca que ya “no hay alternativa” a aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, puesto que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha puesto fin a la “ambigüedad” sobre si declaró la independencia el pasado 10 de octubre.

Catalá se pronunció de esta forma en declaraciones a los periodistas en la capital conquense al asistir al curso ‘El populismo en Europa’.

Tras la respuesta dada este jueves por Puigdemont al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro sostuvo que ya "no hay alternativa" a aplicar en Cataluña el 155 de la Constitución.

Sostuvo que esto es así porque el mandatario autonómico no ha atendido los “llamamientos al diálogo” por parte del Ejecutivo central y no ha hecho “aclaraciones” suficientes y puesto fin a la “ambigüedad" sobre si declaró o no la independencia el pasado 10 de octubre.

Añadió que Puigdemont no ha aclarado si se ha saltado las leyes y la Constitución. Destacó que el Gobierno le ha dado tiempo para que "aclarase" su postura y "pudiera evitar un escenario posiblemente indeseado para todos", en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Por este motivo, Catalá señaló que se van a usar “todos los resortes” que establece la Carta Magna para garantizar el cumplimiento de la ley en Cataluña, puesto que velar por que se respetan las normas es el "primer compromiso democrático" de un gobernante.

