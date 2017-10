CATALUÑA. CARMENA: “UN GOBERNANTE QUE NO HAYA SIDO CAPAZ DE DIALOGAR NO PUEDE SEGUIR EN EL GOBIERNO”

- Critica que la respuesta al referéndum fuera la de "un sumario ordinario". La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, enjuició este lunes, en relación a los acontecimientos derivados del referéndum de independencia de Cataluña, que “un gobernante que no haya sido capaz de dialogar no puede seguir en el gobierno”.

Carmena expresó esta opinión tras presentar el nuevo Bono Joven Cultural, JOBO, junto a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, quien sobre el mismo tema dictaminó que hoy estamos peor que el sábado, víspera del referéndum. Ambas insistieron en abogar por el diálogo, sin concretar propuestas.

La alcaldesa, como ayer en Twitter, calificó las intervenciones policiales de “error terrible”, y lamentó “tanta violencia fruto de no haber querido escuchar”, siempre partiendo de que el referéndum “era claramente ilegal”, pues su incumplimiento de la Constitución era “indiscutible”, y además “no tenía las condiciones mínimas que tiene que tener un referéndum”.

No obstante, añadió que “no se puede pretender que un movimiento social que desea de manera constante que su opinión sobre el marco territorial de su país” sea escuchado “no pueda expresarse”. Y, por tanto, responder a este deseo con algo que “parecía más bien un sumario ordinario” no es “la solución idónea para enfrentarse a los problemas políticos”, sino que éstos hay que resolverlos con “política”.

Como ejemplo de que la política siempre es posible, señaló que ya se hizo “posible el diálogo más difícil”, el de la Transición, cuando “las posiciones estaban más distantes que ahora”, y aseguró que en el conflicto nacionalista “cualquiera puede recoger posibilidades de diálogo entre lo que han dicho unos u otros”, por lo que “no podemos dejar ni un día más sin que haya una representación política que lo haga posible”.

Es más, en su opinión hay que tener “una enorme esperanza” porque “el diálogo es siempre posible”. Incluso, puntualizó, “los gobernantes tienen que ser dialogantes” y “un gobernante que no haya sido capaz de dialogar no puede seguir en el gobierno”. No obstante, al pedírsele detalles sobre en qué mandatario estaba pensando, se zafó: “No me estoy refiriendo a ninguno en concreto. Si el diálogo no ha sido posible, siempre es responsabilidad de aquéllos que tenián obligación de buscar el diálogo”.

Por lo que al Ayuntamiento respecta, Carmena mostró su voluntad de “mantener lazos con Barcelona y con Cataluña” y no romper relaciones, sino que “Madrid quiere ser un hito de esperanza”.

Por su parte, Causapié apostilló que “es peor la situación de hoy que la del sábado”, pues “no sólo el Gobierno catalán mantuvo el referéndum sino que el Gobierno de España actuó de manera desproporcionada”, frente a la “mesura” que le pidió el PSOE. “Hoy todo el mundo está obligado a dialogar”, coincidió con la alcaldesa, antes de pedir “tranquilidad” al PP, porque “no se trata de confrontar a los españoles con los catalanes”. También como Carmena, apeló tácitamente al pasado para pedir un diálogo “como lo hemos hecho en este país a lo largo de la Historia”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso