CATALUÑA. ALMEIDA RECLAMA A CARMENA UN “APOYO EXPRESO” AL ORDEN CONSTITUCIONAL Y AL ESTADO DE DERECHO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamó este lunes a la alcaldesa, Manuela Carmena, que manifieste “un apoyo expreso al orden constitucional y al Estado de Derecho”, pues hasta ahora “siempre ha puesto por encima el diálogo con los independentistas”.

Almeida lanzó este reto durante una rueda de prensa en la que acusó a Carmena de haberse situado junto a su homóloga de Barcelona, Ada Colau, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el “apoyo firme al desafío independentista”, de forma que “no ha dicho ni una sola palabra en defensa del Estado de Derecho” y “no ha defendido la aplicación del orden constitucional”, es decir, el artículo 155 al que se ha acogido el Gobierno español para restaurarlo.

“Dice que todo es una cuestión de diálogo”, le afeó, recordando que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no acudió a la Conferencia de Presidentes ni al Senado cuando tuvo ocasión de hacerlo, y rechazó que el del Gobierno central, Mariano Rajoy,se ofreciera a dialogar 45 puntos de los 46 que le llevó; todos menos el referéndum, que no cabía en el ordenamento constitucional.

Almeida cuestionó también que Carmena dijera que el encarcelamiento preventivo del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, “no es bueno”, y preguntó qué aplicaba cuando era jueza, si lo hacía igual que en consonancia con “las opiniones que tiene ahora”. En suma, le exigió un apoyo expreso a la Constitución, frente a la posición que está adoptando, y que en su opinión “ya no es equidistancia”.

El Grupo Popular llevará al pleno de octubre una propuesta para que el Ayuntamiento muestre su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la “difícil situación” que sufren en Cataluña y se preguntó qué votará al respecto la propia alcaldesa. La moción no incluye el equiparamiento salarial de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil respecto a los de las policías autonómicas.

Almeida no quiso posicionarse sobre el debate abierto en el PP acerca de si se debería ilegalizar las listas independentistas que se presenten a las próximas elecciones catalanas. “Hay que esperar a las elecciones”, aplazó, añadiendo que “se presentarán las candidaturas que se tengan que presentar”.

