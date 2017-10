CATALUÑA. CARMENA ADMITE QUE LA APLICACIÓN DEL 155 HA SIDO “INEVITABLE”

Google Plus

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, admitió este lunes que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ha sido “inevitable” ante “una declaración de independencia que fue absolutamente ilegal, porque ilegal era el referéndum”, pero añadió que la situación creada también es “indeseable” y que está “segura” de que al final habrá un referéndum acordado para resolverla.

Carmena hizo esta declaración en su segundo turno en la comparecencia que realizó a petición propia en el Pleno ordinario de octubre del Ayuntamiento para exponer su actividad internacional.

Respondía así a una crítica del portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, quien deslizó que la actividad internacional que más la gustaría hacer a ella es “el diálogo con la república independiente de Cataluña”, a la que ya han reconocido concejales de Ahora Madrid como Pablo Carmona y Rommy Arce.

La alcaldesa contestó que, aunque siempre quiere ser “extraordinariamente prudente” y no ser comentarista del momento de “extraordinaria gravedad que está viviendo España”, porque ella es independiente y no pertenece a ningún partido, ante el Pleno municipal sí quería consignar, “como ha dicho el presidente del Gobierno, que hemos ido a una situación inevitable e indeseada”.

En esa línea, admitió que ha sido “inevitable tomar la decisión que ha tomado el Gobierno, ante una declaración de independencia que es absolutamente ilegal, porque ilegal era el referéndum” del 1 de octubre. Pero añadió que, “siendo inevitable, era también absolutamente indeseable, porque demuestra el fracaso de la actividad política de los dos gobiernos de una forma ostentosa”.

Así le parece la situación en la que hay “un expresidente de la Generalitat que ha sido depuesto, ha sido cesado”, en una intervención del Estado que, reiteró, ha sido “inevitable pero extraordinariamente indeseable”.

Por último, insistió en su tesis de que “los problemas políticos deben ser resueltos desde lo político”, se declaró “segura de que habrá un referéndum”, tarde o temprano, y pidió que se hagan “todos los esfuerzos posibles para que esa negociación que faltó, ese diálogo que no hubo, lo haya”.

