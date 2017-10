CATALUÑA. EL PP ACUSA AL PSOE DE BUSCAR LA “CONFRONTACIÓN” CUANDO SE NECESITA LA “UNIDAD”

Google Plus

- Después de que el PSOE busque la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno por las cargas policiales del 1-O. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, juzgó este martes “muy irresponsable y muy inoportuno” que el PSOE vaya a buscar la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en un momento en el que “necesitamos mensajes a la unidad y no de confrontación”.

En los pasillos de la Cámara Baja se refirió así al anuncio hecho por la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, tras registrar una interpelación urgente dirigida a la vicepresidenta del Gobierno que derivará la siguiente semana en una moción consecuencia de interpelación urgente y se procederá a su reprobación.

La portavoz socialista precisó que la también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales tiene que “explicar y asumir responsabilidades” por las instrucciones “políticas” que se dieron desde su departamento el pasado 1 de octubre, algo que, en palabras de Hernando, “no es el camino”.

“Me parece que no es el momento más adecuado para este tipo de iniciativas, creo que el PSOE lleva algún tiempo equivocándose”, comentó, refiriéndose a que ayer los socialistas les demandaban “negociar con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y hoy nos anuncian una reprobación a la vicepresidenta”.

Insistió en que este “no es el camino” y que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, “se está equivocando”. “En estos momentos la sociedad española necesita mensajes de unidad y no de confrontación entre los constitucionalistas”, agregó.

Por ello, dijo que si la “estrategia” de Sánchez es “situarse al lado de ERC y Podemos” debería comunicárselo a los españoles. “Se está equivocando”, zanjó el portavoz parlamentario de los populares.

