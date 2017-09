CATALUÑA. BORRELL DENUNCIA QUE EN CATALUÑA SE VIVE “UN MOVIMIENTO CUASI INSURRECCIONAL”

El expresidente del Parlamento Europeo y exministro socialista Josep Borrell denunció este lunes que en Cataluña se vive “un momento cuasi insurreccional” que tienen unos componentes bolivarianos realmente espectaculares”.

Así se pronunció Borrell durante su participación en el Foro de la Escuela de Negocios Next IBS que tuvo lugar hoy en Madrid, acerca de la situación que se vive en Cataluña tras la aprobación de la Ley del Referéndum y de la Ley de Transitoriedad.

Borrell subrayó que después del 1 de octubre, “pase lo que pase”, “el problema seguirá allí”. Esta entente, dijo, sólo se resuelve si en el Govern hubiera una mayoría no independentista, al tiempo que reclamó la unidad de todos los partidos políticos,

Denunció que actualmente en Cataluña se vive un “movimiento cuasi insurreccional, cuando se modifican las leyes de la forma en la que se ha hecho, cuando todos los procedimientos son violados para pasar a otra norma; tiene unos componentes bolivarianos realmente espectaculares”.

También mandó un mensaje de apoyo a los alcaldes catalanes a quienes la Generalitat de Cataluña solicita la cesión de espacios municipales para la celebración del referéndum del 1 de octubre.

“Espero que sean capaces de aguantar la presión y mantener el respeto a las normas, después del 2 de octubre, pase lo que pase, todo estará por hacer”, dijo.

Respecto de la celebración de la Diada de Cataluña, comentó que “hoy es un día que ha sido usurpado por una parte de la representación política de Cataluña, hasta llegar a una situación en la que si no eres independentista, este día no es tuyo, cuando debería serlo”.

Reconoció que quienes son contrarios a la independencia de Cataluña “hemos perdido la batalla de la comunicación”, ya que “los independentistas han trabajado mucho, y muy bien, para convencer de su proyecto”.

Por ello, afirmó que “cualquier solución que se aporte al sistema catalán, si no va acompañada de una tarea de contra propaganda, no servirá para nada”.

Por último, manifestó que “no sé qué va a pasar el día 2, ni el día después. El día 2 puede ser día de frustración de gente que quiera hacer algo y no puede, o puede ser un día de violencia. La situación después del 2 de octubre será igual o peor”.

