CATALUÑA. BESCANSA: “PODEMOS HA OLVIDADO CONTAR QUE TIENE UN PROYECTO POLÍTICO PARA ESPAÑA”

La diputada de Podemos Carolina Bescansa, que ha sido relevada por su grupo parlamentario en la Comisión Constitucional del Congreso por la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, reconoció este miércoles que su partido ha “olvidado” explicar que tiene “un proyecto político para España”, en plena crisis catalana.

“A mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas”, dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados un día después de que se conociera su sustitución en la citada comisión parlamentaria.

Explicó que Podemos “es un partido de naturaleza estatal” y que tiene un proyecto político no solo para Cataluña, sino también para el resto de España. “Somos un partido con un proyecto político español y nos hemos olvidado de contarlo en esta crisis”, afirmó.

También lamentó que no hayan dejado claro que no iban a respaldar la independencia, “ya fuera por la vía unilateral o bilateral”. “Nos está faltando ese proyecto político para España”, insistió.

