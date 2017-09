CATALUÑA. LAS BASES DE PODEMOS EN CATALUÑA AVALAN LA PARTICIPACIÓN EL 1-O

Google Plus

- “El sentido común de la gente se impone a las directrices que vienen desde arriba”, asegura el líder de Podemos en Cataluña . Las bases de Podemos en Cataluña decidieron este martes participar en la consulta ilegal del 1 de octubre con el 64% de los votos a favor (participaron 7.614 inscritos), después de que el secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, llamara a sus bases a movilizarse el día del referéndum.

Tras las desavenencias entre Fachin y el propio Pablo Iglesias, el líder de Podemos en Cataluña llamó a sus bases a decantarse por el ‘sí’ o por el ‘no’ de cara a la movilización para el 1-O. Esta consulta se celebró desde el pasado viernes y hasta el domingo con la pregunta ‘’¿Crees que Podem Catalunya tiene que llamar a la participación y a la movilización ciudadana el próximo 1 de octubre?’.

Los resultados los ofreció a través de Twitter la secretaria de Organización de Podem, Ruth Moreta, que anunció que el 64% de quienes participaron votaron a favor, el 33% votaron ‘no’ y el 3% se abstuvo. “Participem, mobilitzem-nos per cambiar-ho tot!" (Participemos, ¡movilicémonos para cambiarlo todo!).

Este verano la dirección estatal del partido parecía tener distinta opinión de la que emergía desde su filial catalana, hasta el punto de que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, aseguró que no existían “injerencias” en la rama catalana del partido, aunque en la práctica las diferencias entre ambas se han hecho evidentes.

Una de las últimas evidencias de las diferencias se materializó este lunes, después de que la dirección de Podemos planteara la convocatoria de una asamblea extraordinaria con parlamentarios y alcaldes para avanzar hacia una solución política que pueda derivar en un referéndum pactado.

Después de que se produjera este anuncio que vino precedido por una reunión entre Iglesias y los secretarios generales de Podemos, el líder en Cataluña se quejaba en las redes sociales de que no había sido invitado a esta reunión.

El propio Fachin utilizó también la red social de Twitter para celebrar este martes el ‘sí’ de sus bases a participar el 1-O. “Queda claro que el ADN de Podem Catalunya continua vivo: la gente SIEMPRE ha de tener la palabra. El 1-O hay que llenar las urnas”, señaló. También aprovechó para ensalzar “el sentido común de la gente” que “se impone a las directrices que vienen desde arriba” con una participación que ha demostrado que “Podem Catalunya es imprescindible”. Como dijimos en el Parlament: "Ens veiem l'1-O (Nos vemos el 1-O)", recordó con un último tuit.

