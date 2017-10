CATALUÑA. UN MILLAR DE JÓVENES MARCHAN EN BARCELONA CONTRA LA RESPUESTA JUDICIAL Y POLICIAL AL 1-O

Google Plus

Un millar de jóvenes se manifestó este lunes por la mañana en Barcelona en contra de la respuesta judicial y policial de este domingo al referéndum independentista en Cataluña.

Estos jóvenes marcharon pasadas las once y media por la calle de Numancia de la capital catalana, situada en la proximidad de la Avenida Diagonal.

Los manifestantes portaban banderas esteladas y corearon consignas como “hemos votado” y “lo llaman democracia y no lo es”, en referencia a la actuación de este domingo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil contra el 1-O, a los que el Ministerio del Interior ordenó intervenir debido a que los Mossos d’Esquadra no impedían la consulta.

Esta protesta de jóvenes en la capital catalana se produce previamente a la huelga general que distintas organizaciones y sindicatos promueven para este martes en Cataluña en contra de la actuación policial y judicial por la consulta secesionista.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso