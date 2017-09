CATALUÑA. BALDOVÍ INSTA A RAJOY A “DESAPARECER DEL MAPA POLÍTICO DEL ESTADO” EL 2-O

Google Plus

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, instó este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a “desaparecer del mapa político del Estado” el 2 de octubre, al considerar que es “uno de los principales artífices de que hayamos llegado a este punto” en Cataluña.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, lamentó que se esté “contribuyendo a poner más gasolina en un incendio que ya es de proporciones considerables” con la operación de la Guardia Civil en Barcelona que ha detenido a cargos de la Generalitat y en la que están siendo registradas sedes del Gobierno catalán.

“Rajoy debería desaparecer del mapa político del Estado” tras el 1-O, sentenció Baldoví, para quien el presidente del Gobierno “ha sido un estorbo” por no haber buscado “ninguna solución” política a la crisis institucional abierta en Cataluña. “Ha provocado que el incendio cava vez se vaya agravando más”, apostilló.

Denunció que el PP esté tomando “medidas camufladas que vienen a ser reflejo del 155” y consideró “inverosímil” que en el Congreso de los Diputados no se estén debatiendo las “medidas de gravedad” que se están tomando respecto al desafío independentista catalán.

Finalmente, advirtió a Rajoy que la calidad del Estado democrático “no se mide por las medidas represivas” frente a “una aspiración legítima”, sino “por la capacidad de diálogo y afrontar problemas políticos con la políticos”. “Y esto, en este Parlamento, no se está haciendo”, criticó.

