CATALUÑA. LA ANC DICE QUE A LOS AYUNTAMIENTOS NO INDEPENDENTISTAS SE LES IMPONDRÁ LA LEY DE TRANSITORIEDAD

El secretario nacional de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Enric Blanes, aseguró este lunes que los ayuntamientos no independentistas tendrán que acatar la Ley de Transitoriedad Nacional, porque hay un "rango administrativo" que los supedita a la Generalitat.

En declaraciones a Servimedia, Blanes apeló a ese "rango administrativo" para negar a los ayuntamientos catalanes de mayoría no independentistas la capacidad de aprobar resoluciones democráticas que rechacen la autoridad de la Ley de Transitoriedad Nacional que registraron hoy Junts pel Sí y la CUP y prefieran acogerse a la Constitución.

"Si la Generalitat aprueba una legislación sobre el uso del agua que de aplicación a todos los ayuntamientos, aunque haya uno que diga que no se acoge a esta ley, tendrá que cumplirla. La legislación del Parlament es para toda Cataluña", razonó.

En cambio, rechazó ese mismo rango administrativo que da prioridad a la legislación estatal a la autonómica. Para ello, se acogió a que "por el carácter excepcional de la decisión a tomar, la misma ley establece que ella prevalecerá por encima de cualquier decisión del Tribunal Constitucional o de los organismos del Estado", porque "el Parlamento catalán decide y no valen sentencias o anulaciones de un tribunal que es de designación política, y no tiene legitimidad para cuestionar a la mayoría del Parlamento".

"DEJACIÓN CONTINUA"

Para el secretario nacional de la ANC, plantear este conflicto entre el sujeto estatal, el catalán y los municipales es "hacer silogismos políticos". A su juicio, "la realidad de las cosas se acaba imponiendo y el Estado español ha hecho dejación continua de su responsabilidad y no merece gobernar en Cataluña, por tanto esta ley es totalmente legítima".

Lo es, en su opinión, aunque se trate de una ley que pretende ser superior al Estatuto de autonomía y, sin embargo, vaya a aprobarse con una mayoría parlamentaria inferior a la que tuvo que avalar aquél. "Tiene la mayoría necesaria para ser aprobada. Tiene el respaldo de una mayoría parlamentaria surgida de las elecciones autonómicas de mayor participación en la historia de Cataluña. Tiene una mayoría suficiente", sostuvo.

Blanes también aseguró que "es normalísimo" que una ley se apruebe pero sólo se aplique en función del resultado de una contingencia, como es el resultado de un referéndum. Para defender su argumento, recordó que muchas leyes tienen disposiciones transitorias que establecen que entrarán en vigor pasado un determinado plazo. "Es una técnica legislativa bastante frecuente", afirmó.

