CATALUÑA. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID NEGÓ UNA SALA COMO LA QUE UTILIZARÁ PUIGDEMONT A UNA PLATAFORMA ANTI-INDEPENDENTISTA

- Según la Plataforma Ahora. El Ayuntamiento de Madrid negó una sala como la que utilizará Carles Puigdemont esta tarde para defender el referéndum soberanista a la Plataforma Ahora, un grupo anti-independentista al que apoya el filósofo Fernando Savater, a pesar de que el espacio está libre a la hora a la que se pretende celebrar el acto, según indicó esta organización.

Según informó hoy, en declaraciones a Servimedia, uno de los impulsores de la Plataforma Ahora, Gorka Maneiro, esta asociación considera la decisión consistorial “un boicot por razones políticas”, puesto que “ese centro está libre” en el momento que se solicita.

La Plataforma Ahora pidió poder utilizar el centro cívico Lázaro Carreter del distrito de Carabanchel el próximo sábado a las 12.00 para celebrar un acto en el que dar a conocer sus ideas. Según esta organización, el Ayuntamiento les indicó que no había ningún problema porque el espacio se encontraba libre y los técnicos también dieron su visto bueno.

No obstante, la concejala presidenta del distrito, Esther Gómez, se puso en contacto con la plataforma y comunicó el rechazo de la instancia, explicando que el centro iba a ser utilizado por el Consistorio en esa fecha.

Maneiro considera que el Ayuntamiento “no está de acuerdo con que la Plataforma Ahora pueda celebrar un acto en este espacio. Sin embargo, no tiene ningún problema, sino todo lo contrario, en alquilar salas del propio Ayuntamiento a una organización que pretende avanzar hacia la independencia” de Cataluña, lamentó.

El que fuera diputado de UPyD en el Congreso aludió así a la conferencia que celebrará Puigdemont esta tarde en una sala del Ayuntamiento de Madrid para defender sus tesis en favor de un referéndum de independencia.

Maneiro cree que se les ha negado este espacio porque Ahora “reclama una izquierda cívica en España que se oponga a los recortes sociales, que defienda el Estado de bienestar, pero que además se oponga contundentemente a los nacionalistas que quieren romper España”, aunque manifestó no saber los motivos concretos.

El impulsor de esta plataforma criticó que la “izquierda orgánica” española, en su opinión, “habitualmente es más cercana a las tesis de los nacionalistas” que a las de los “partidarios” de oponerse al independentismo, aunque estos sean “profundamente progresistas”.

Maneiro sostuvo que el independentismo es, en opinión de Ahora, “una ideología profundamente reaccionaria y un peligro público para la convivencia en España”.

