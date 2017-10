CATALUÑA. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID RESPALDA EL 155 CON LA ABSTENCIÓN DE AHORA MADRID

- Maestre reitera que tras la "violación flagrante de la legalidad" hay un "conflicto político" . El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este martes una moción de urgencia del PP en la que se manifestaba el apoyo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña, y a la cual se sumaron el PSOE y Ciudadanos pero no Ahora Madrid, que se abstuvo en bloque.

Presentó la moción el portavoz ‘popular’, José Luis Martínez-Almeida, quien reclamó el respaldo de todos los grupos al Ejecutivo español y “la restauración del orden constitucional” que ha supuesto la aplicación del artículo 155, dado que tanto la alcaldesa, Manuela Carmena, como “hasta” el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, han coincidido en que la declaración de independencia catalana fue ilegal.

A esta moción incorporó lo que iba a ser una proposición ordinaria en defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña y pidiendo la equiparación de salarios a los de las policías autonómicas.

Seguidamente, retomando la palabra “circo” que la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, había empleado en declaraciones en los pasillos del Palacio de Cibeles para referirse a la iniciativa del PP, Almeida dijo que circo es la “actitud dubitativa y vacilante” que han mostrado los concejales del Gobierno ante el proceso soberanista, con la cesión de salas para defender el referéndum o que algunos de ellos acudieran a manifestaciones en el mismo sentido, llegando a que la edil Rommy Arce reconociera en Twitter la república catalana independiente. Para acabar con este supuesto “circo” emplazó a Ahora Madrid a apoyar su propuesta.

Sin embargo, Maestre anunció desde el principio que Ahora Madrid se abstendría ante el intento del PP de “crear un fantasma, un monstruo que no existe”: hacer pasar a los miembros de su grupo por independentistas.

"VIOLACIÓN FLAGRANTE DE LA LEGALIDAD"

Desmintiendo esto, señaló que la diferencia es que el PP cree que el planteamiento con el que se ha de abordar el conflicto nacionalista de Cataluña es “exclusivamente jurídico”, y para Ahora Madrid el problema es que, para llegar a “una violación flagrante de la legalidad” como la que han hecho los independentistas, primero se ha dado “un conflicto político” que ha hecho multiplicarse el número de partidarios de la secesión.

Maestre reconoció que la convocatoria de elecciones catalanas por el Gobierno español “va a ayudarnos un poco a encontrar una salida democrática”, aunque insistió en que para Ahora Madrid la solución es un referéndum pactado y por tanto legal, que, según una reciente encuesta, ya defiende la mitad de los españoles además del 80% de los catalanes. En todo caso, como ya se está en precampaña de esos comicios, la portavoz recomendó un “ambiente de calma y no atizarse con las banderas en la cara”.

Por último, sobre el reconocimiento de la república catalana por Rommy Arce, Maestre advirtió de que “no va haber censura ante las posiciones de nadie” y de que en Ahora Madrid caben “matices diferentes”, por lo que espetó a Almeida: “No vuelva a tratar de censurar los análisis o las opiniones de ningún concejal”.

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, emplazó a Podemos, partido integrado en Ahora Madrid a demostrar si son independentistas o no cuando les toque apoyar un gobierno de ERC o uno de Ciudadanos en Cataluña, y por el momento les acusó de haber sido “cooperadores necesarios” y “muleta” de los soberanistas por cederles salas o darles “un abrazo en el Congreso” como ocurrió tras la aplicación del 155.

Finalmente, en cuanto a Arce, Villacís dijo que Ahora Madrid tiene que hacerse responsable de las opiniones de sus concejales y que su desprecio a los vecinos ha motivado en otras ocasiones el intento de la oposición de reprobarla.

"ESCRACHES" DE "XENÓFOBOS"

En nombre del PSOE, Ramón Silva reprochó al Grupo Popular que no hablara con ellos ni con Cs la propuesta antes de presentarla, cosa que sí hizo Rajoy antes de aplicar el 155, y sugirió que la propuesta debería eliminar el adjetivo “incondicional” del apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero el Grupo Socialista respaldó en cualquier caso su labor frente a los “xenófobos en Cataluña que se han dedicado a hacer escraches”.

El turno de réplica ya enfrentó sólo a Almeida y Maestre. El primero cuestionó que el que Arce reconociera la república catalana pudiera calificarse de matiz, reprochó que Unidos Podemos votara contra el 155 en el Senado e ironizó sobre los recientes movimientos del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, hacia el rechazo a los independentistas por la pérdida de votos en el resto de España.

Almeida terminó emplazando directamente a Carmena a elegir entre izquierdistas veteranos como Nicolás Sartorius y Francisco Frutos, que han acusado a la izquierda actual de hacer de “palanganeros” del independentismo, o la posición equidistante de Iglesias. Para ello, pidió el voto individual.

La portavoz de Ahora Madrid contestó que “no hay duda” del apoyo de Ahora Madrid a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero calificó de “desproporcionada” e “ineficaz” la tarea que se les encomendó contra el referéndum del 1 de octubre; y rechazó que se culpe a Podemos de cómplice necesario de los independentistas cuando éstos empezaron a crecer en 2010, con la sentencia del TC sobre el Estatut a instancias del PP, cuatro años antes de la creación del nuevo partido.

Concluyó advirtiendo a Almeida de que “no tiene capacidad ni legitimidad para definir dónde está cada uno” ni de obligar a la alcaldesa a elegir en una dicotomía de dos opciones, y de que ella, como portavoz de Ahora Madrid, representa a todo su grupo, y “por supuesto” también la posición de Carmena, quien, efectivamente, votó en consonancia con sus compañeros, entre los que no hubo rupturas de la disciplina de voto en un sentido o en otro.

