CATALUÑA. ERC AVISA QUE EL PROCESO CONSTITUYENTE "NO SERÁ FÁCIL, NI DE UN DÍA PARA OTRO"

La portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlamento de Cataluña, Marta Rovira, justificó este viernes el inicio de un proceso constituyente para declarar la independencia del resto de España en esta comunidad autónoma, si bien advirtió de que "no será fácil" ni llegará "de un día para otro".

Rovira admitió esta circunstancia durante su intervención en el Pleno de la Cámara regional que debate esta mañana una resolución de respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para cesar al Gobierno de la Generalitat.

"Vienen tiempos difíciles, no nos engañemos. Vienen momentos de tensión pero no hemos tenido alternativa", sentenció Rovira, quien adujo que desde el 1 de octubre se han vulnerado "los derechos básicos de una democracia y las instituciones" de Cataluña.

Aseguró que el inicio de un proceso constituyente pretende demostrar que "la soberanía es ya del pueblo", que es "donde siempre debería estar" y sentenció que "es nuestra responsabilidad encarnar esta soberanía".

Criticó la "incapacidad de España de adaptarse a los tiempos que vivimos de paz y democracia" y recalcó que los partidos independentistas tienen la "determinación" de seguir adelante para declarar la independencia y constituir la "república catalana".

Rovira destacó que el Parlamento de Cataluña ha "recibido un mandato" de los ciudadanos, según los resultados del referéndum ilegal celebrado el pasado 1 de octubre.

