CATALUÑA. RAJOY AUGURA UN CLIMA DE "NORMALIDAD Y TRANQUILIDAD" PARA LAS ELECCIONES DEL 21-D

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó este miércoles su confianza en que las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Cataluña se celebren en un clima de "normalidad y tranquilidad", y restó peso a las advertencias sobre ataques cibernéticos para interferir en el resultado.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le preguntó por las medidas que desde Seguridad Nacional se están tomando para evitar esos ataques, sobre los que están advirtiendo la Unión Europea y servicios secretos extranjeros.

Rivera suscribió las palabras del presidente de la Comisión Europa, Jean-Claude Juncker, cuando dijo que el nacionalismo es "el veneno de Europa", y las del presidete de Francia, Emmanuel Macron, que alertó de que el nacionalismo ha mostrado "la hoguera en la que puede perecer Europa".

Se mostró convencido de que todos los nacionalistas antieuropeos van a trabajar para que esas elecciones "no se celebren con garantías", y preguntó por ello por las medidas para evitar interferencias de países extranjeros en esos comicios.

Rajoy aseguró que las circunstancias son "difíciles" pero las cosas se están haciendo "de manera razonable" y reiteró su confianza en que las elecciones sirvan para abrir una nueva etapa de tranquilidad. "Me preocupa la economía", reconoció, porque la previsión de crecimiento es del 2,3% pero "si las cosas salieran bien en Cataluña" se podría crecer al 3%.

Se mostró en todo caso "absolutamente convencido" de que las elecciones se celebrarán en un clima de normalidad y de tranquilidad, y aseguró a Rivera que se tomarán medidas "para que sus temores no se traduzcan en nada preocupante".

Rivera recordó que Holanda cambió su sistema de voto para evitar ataques cibernéticos y Francia y Estados Unidos han confirmado esas interferencias. "Los enemigos de Europa no descansan", subrayó, y los nacionalistas "se vanaglorian de tener amistades peligrosas entre quienes quieren romper España y romper Europa".

Rajoy le dijo que las decisiones se cuentan "cuando han producido efectos", en este caso después de las elecciones, y aseguró que "sin perjuicio de todos los amigos" que puedan tener los nacionalistas, el Gobierno cuenta también con "amigos muy importantes", la Constitución y la ley. "Confíe usted en la legalidad española", dijo a Rivera, "que está dotada de instrumentos suficientes para que las cosas funcionen con normalidad".

