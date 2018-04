CATALUÑA. LA AUDIENCIA NACIONAL IMPULSA INVESTIGACIONES PENALES POR LOS “ACTOS VANDÁLICOS” DE LOS COMITÉS DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA

Google Plus

La Fiscalía de la Audiencia Nacional explicó este lunes que, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, “ha impulsado y lo seguirá haciendo investigaciones penales de todo tipo para llevar ante la justicia a los autores y promotores” de los “vandálicos actos” que vienen desarrollando los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña.



En un comunicado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional calificó de “intolerables actuaciones” los actos que están protagonizando los CDR, unos hechos que subrayó “ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático que los Fiscales estamos obligados a defender”.

Así, explica que, en unión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y bajo la dirección de la Audiencia Nacional, “se mantienen activas investigaciones en persecución de estas conductas, más allá de las meras y concretas acciones individuales, pues no puede obviarse el hecho de que con su actuar lo que se pretende es la subversión del orden constitucional, amparando y ensalzando con violencia a personas judicialmente investigadas por los más graves delitos que pueden darse en un Estado Social y Democrático de Derecho como es la rebelión”.

Además, apunta que “dichas conductas, que a la vista de los últimos acontecimientos pudieran constituir delitos de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público, no serán permitidos y la Fiscalía, como garante del orden constitucional, actuará con contundencia contra los mismos para llevar a sus autores ante la Justicia”.



