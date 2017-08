CATALUÑA. RAJOY ASISTIRÁ EN SALOU A LA ESCUELA DE VERANO DEL PP 15 DÍAS ANTES DEL 1-O

- “El 1 de octubre tiene mucho de discurso épico, pero poco de realidad política”, afirma Andrea Levy. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asistirá a la Escuela de Verano del PP de Cataluña, que se celebrará este año en Salou (Tarragona) el 15 y el 16 de septiembre, 15 días antes de la fecha anunciada para el referéndum unilateral del 1 de octubre promovido por la Generalitat y los partidos independentistas.

La vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, informó hoy de la presencia del jefe del Ejecutivo en Cataluña en una entrevista en RAC1, recogida por Servimedia, donde explicó que a esta escuela de verano asistirán también otros “miembros destacados del Gobierno” central.

Explicó que en la Escuela de Verano del PP en Salou se hablará de “temática internacional” y de temas que interesan a los catalanes, no solo del desafío independentista y del referéndum del 1 de octubre.

“Queremos dar una imagen de normalidad y naturalidad”, sostuvo, porque a los ciudadanos catalanes también les interesan otros asuntos y tienen “una ventana para ver otras cosas”, más allá de la deriva secesionista.

NO HABRÁ URNAS

Levy indicó que “no puede haber urnas” el 1 de octubre y avisó a la Generalitat de que “no se pueden dedicar esfuerzos a algo que está condenado al fracaso”. Asimismo, señaló que el 2 de octubre, un día después de la fecha prevista para la consulta ilegal, el Ejecutivo central tendrá que gestionar el “fracaso” del 1-O y “reconducir” el conflicto en Cataluña.

Demandó no volver a repetir lo que ocurrió en la consulta del 9 de noviembre de 2014, porque “lo que no sirvió de nada el 9-N no va a servir para el 1 de octubre”.

"HORIZONTE ESPERANZADOR"

Levy afirmó que lo que necesitan los ciudadanos catalanes es que el Ejecutivo de Rajoy proporcione un “horizonte esperanzador”, en el que “ninguna de las partes pierda” y “todos tengamos generosidad”. “El 1 de octubre tiene mucho de discurso épico, pero poco de realidad política”, consideró.

El Comité de Dirección del PP informó a finales del mes de julio de las actividades que realizaría el partido a partir de septiembre. Tras la apertura del curso político, que tendrá lugar en Galicia el 26 de agosto, los populares celebrarán una Interparlamentaria en Valencia el 1 y 2 de septiembre, mientras que el 9 y 10 de ese mes harán una Intermunicipal en Zaragoza.

A partir de mediados de septiembre, tras la Escuela de Verano de Salou, se iniciarán cinco foros para conmemorar los 40 años de democracia en España, en los que se abordarán las aportaciones del PP al proceso democrático.

