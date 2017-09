CATALUÑA. RIVERA ASEGURA QUE SE UTILIZARÁN "TODAS LAS VÍAS" POSIBLES PARA IMPEDIR EL 1-O

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este miércoles que su partido utilizará "todas las vías" políticas, y sin descartar ninguna jurídica, para impedir la consulta que los independentistas quieren celebrar el 1 de octubre.

Rivera dijo en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados que el de hoy es "un día muy triste para la democracia" por el "espectáculo" que los independentistas están dando en el Parlamento de Cataluña al intentar "amordazar" a la oposición para aprobar la ley que permitiría convocar esa consulta.

Surbayó que la oposición representa más de la mitad de los votos de los catalanes, aunque los independentistas ostenten mayoría de escaños, y quiso enviar un "mensaje de apoyo" a esos diputados y a los funcionarios que están ejerciendo como "garantes" de los derechos de los catalanes.

"Vamos a intentar impedir ese golpe", aseguró, y por ello Ciudadanos ha pedido en el Parlamento de Cataluña que la ley del referéndum sea sometida a dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, lo cual paralizaría su aplicación mientras ese órgano se pronuncia.

Sin embargo, reconoció, "no me extrañaría" que los independentistas quieren saltarse también ese paso porque no solo quieren "liquidar" la Constitución sino también el Estatuto de Cataluña.

De hecho, Rivera aseguró que, según le han explicado sus compañeros en el Parlamento de Cataluña, la presidenta, Carme Forcadell, "ha prescindido" de las indicaciones de los letrados de la Cámara y ha publicado "clandestinamente" la ley.

En ese escenario, denunció, Podemos se está "alineando" con los independentistas, algo que seguro que sus votantes "no están viendo con buenos ojos".

Rivera dejó claro que no solo apoya al Gobierno para aplicar todos los instrumentos del Estado de Derecho sino que Ciudadanos, dentro de sus posibilidades, utilizará "todas las vías políticas" para impedir esa consulta "y no descartamos ninguna vía judicial".

Considera "una broma" que Forcadell, al mismo tiempo que vulnera todas las leyes, pretanda recusar a los magistrados del Tribunal Constitucional para intentar dificultar la interposición del recurso contra las decisiones del Parlamento de Cataluña. Sentenció que no puede "dar lecciones" ni tampoco aprovechar "ningún resquicio" para evitar la acción de ese órgano.

A la vista de lo que está sucediendo, Rivera considera demostrado que una comisión como la planteada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no convencerá a los independentistas, porque ese "golpe" a la democracia solo se frena mediante el Estado de Derecho.

Después del 1 de octubre, precisó, será el momento de crear, como propuso Ciudadanos, una mesa de diálogo con expertos para una posible reforma de la Constitución, pero no pensada para contentar a los independentistas sino para eliminar aforamientos, modificar la legislación electoral o la sucesión a la Corona, por ejemplo.

En esta primera fase, cree que la prioridad es demostrar que la posición de los demócratas "no tiene fisuras y que todos estamos juntos", y en ese sentido denunció que justo cuando más necesaria es la unidad el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "no está", ignorando que si quiere ser presidente del Gobierno "no puede permitir que se liquide la soberanía y la democracia en su país".

