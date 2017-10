CATALUÑA. FEIJÓO ASEGURA QUE SI NO HUBIERA QUERELLA CONTRA PUIGDEMONT “NO EXISTIRÍA ESTADO DE DERECHO”

El presidente de Galicia y líder del PP en esta comunidad, Alberto Núñez Feijóo, dijo hoy que “no existiría Estado de derecho” si la Fiscalía no se hubiera querellado contra el Gobierno de Carles Puigdemont después de “lo que ha hecho”, en referencia al desafío secesionista que culminó con la declaración de independencia de este pasado viernes.

Feijóo se refirió a esta cuestión al término del Comité Ejecutivo de los populares, que se reunió esta mañana bajo la presidencia de Mariano Rajoy.

En declaraciones a los periodistas, el presidente gallego valoró que la Fiscalía anunciase este lunes querellas contra Puigdemont, sus exconsejeros, así como contra Carme Forcadell y otros miembros de la Mesa del Parlament por diversos delitos, entre ellos rebelión y sedición.

A este respecto, Feijóo dijo que “si la Fiscalía no actuase ante alcaldes, presidentes de Diputación, presidentes autonómicos o ministros del Gobierno que hagan lo que ha hecho el anterior Gobierno de Cataluña es que no existiría Estado de derecho”.

Defendió que la actuación del Ministerio Público es lo que esperaba “la inmensa mayoría de los ciudadanos”, porque todos los españoles “son iguales ante la ley”.

Sostuvo que “lo que no puede ocurrir es que la Fiscalía actúe si hay un hurto o un robo, un acto presunto de violencia de género, un incumplimiento fiscal, que actúe en esos casos contra cualquier ciudadano de Cataluña y, sin embargo, que haya unas gentes que tengan derechos que los demás no tenemos”, en referencia a Puigdemont, Forcadell y otros exaltos cargos de esta comunidad.

Según el mandatario gallego, “restablecer la igualdad de derechos es muy importante” y es “lo que persigue” con sus querellas, tras lo cual corresponderá a los jueces “tomar la decisión correspondiente”.

