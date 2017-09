CATALUÑA. EL PDECAT ASEGURA QUE LOS MOSSOS CUMPLIRÁN LAS LEYES, SIN ESPECIFICAR CUÁLES

Google Plus

El portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, aseguró este martes que los Mossos d’Esquadra “van a estar en el cumplimiento de las leyes” el próximo 1 de octubre, fecha anunciada para la celebración del referéndum de autodeterminación en Cataluña, aunque no especificó si obedecerán a las leyes en vigor o a las que aprobó la semana pasada el Parlamento catalán y que ya han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la Junta de Portavoces, Campuzano consideró que “sería bueno que nadie pretendiese politizar” a los Mossos, que “tienen que cumplir con su función”. “No harán nada que le extrañe a nadie”, señaló.

Preguntado expresamente si los Mossos obedecerán las denominadas ‘leyes de ruptura’ aprobadas por el Parlamento autonómico y ya suspendidas por el TC, contestó que “van a estar en el cumplimiento de las leyes”. “Cumplirán las leyes, no tengan dudas”, agregó cuando se le preguntó si obedecerán las resoluciones del Constitucional.

Además, opinó que sería “bueno” que el Gobierno central “respetarse y tuviese en consideración” lo que ayer ocurrió en Barcelona en la manifestación de la Diada, en la que “un millón de catalanes estuvieron en la calle” expresando su “fuerza” pero “de manera pacífica y cívica”.

“Sería bueno que el Gobierno entendiese que nunca en la historia un movimiento como el que se expresa en Cataluña se ha reprimido y se ha liquidado a través de la acción del Código Penal”, aseveró, antes de incidir en que “tan solo desde el diálogo político es posible encauzar las demandas democráticas que plantean las sociedades como la catalana”.

Así las cosas, destacó que la voluntad del PDECat antes y después del 1-O es “tener las puertas abiertas al diálogo con las instituciones del Estado para encauzar el conflicto político” y advirtió al Gobierno de Mariano Rajoy que no encontrará “nunca” la solución “en las querellas ni en los tribunales”, que “agravan todavía más una situación suficientemente grave”.

