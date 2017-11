CATALUÑA. TARDÀ ASEGURA QUE NO SE HA PUESTO EN MARCHA LA RUTA INDEPENDENTISTA POR TEMOR A UNA “REPRESIÓN POLICIAL”

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, aseguró este martes que no se ha puesto en marcha la ruta independentista en Cataluña por temor a una “represión policial”, como la que a su juicio se vivió durante la consulta ilegal del 1 de octubre.

“No somos independentistas porque no ha habido todavía una mayoría de catalanes” que se hayan pronunciado por la independencia en las urnas, dijo el parlamentario de Esquerra en declaraciones en la Cámara Baja, para agregar que si no hay una “mayoría” que reclame la independencia en esta comunidad, Cataluña no será independiente.

Añadió que tras el referéndum del 1-O “la ciudadanía fue golpeada” y, acto seguido, se preguntó “qué hubiera podido pasar si el Gobierno de Cataluña hubiera salido al balcón para reclamar la república”. En este sentido, reconoció el temor del bloque independentista a una nueva “represión policial” como la de la jornada del 1-O e indicó que no se ha puesto en marcha la hoja de ruta independentista por esta circunstancia.

“Hoy somos nosotros, mañana pueden ser otros”, dijo refiriéndose a la intervención policial durante la jornada del referéndum, porque “el 1-O fue un trauma para la sociedad catalana” y “todo el mundo sufrió”. “A nadie le gusta que repriman al vecino. Yo estoy orgulloso de la madurez de Puigdemont y del Govern”, continuó, para seguidamente asegurar que en esa jornada primó la “responsabilidad”.

“Seremos independientes si somos perseverantes y hay una mayoría. Antes que independentistas somos demócratas, y antes que demócratas somos buena gente”, subrayó el portavoz de ERC, que vio en las elecciones del 21 de diciembre una “oportunidad” para conseguir los sufragios necesarios para la independencia.

Preguntado sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que hoy negó haber sido “timorato”, ya que aplicó el 155 pese a su carácter excepcional y lo hizo cargado de “razones”, Tardà contestó cargando contra la “respuesta autoritaria” del Gobierno, que “niega el diálogo” ante el conflicto catalán.

