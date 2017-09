CATALUÑA. EL PP ASEGURA QUE ESTE “GOLPE DE ESTADO” SE PAGARÁ “MUY CARO”

- Dice que a Rajoy “no le va a temblar el pulso” ante este tipo de amenazas. El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró este jueves que el “golpe de Estado” que perpetraron los independentistas en el Parlamento catalán al aprobar la Ley del Referéndum se hará pagar “muy caro” con una respuesta que irá “en muchos ámbitos”.

Así lo señaló en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, en la que tildó de “Parlamento bananero que recordaba al Poder Legislativo del antiguo bloque soviético” a la Cámara autonómica, una vez ayer propinó “una patada” a toda la legalidad vigente.

Tras denunciar la “pisoteada” que unos “delincuentes”, refiriéndose a los independentistas, dieron ayer a la democracia española, indicó que el Gobierno mantendrá “la prudencia y la serenidad” mientras muestra su “firmeza y solidez”.

No ahondó en la estrategia del gabinete de Mariano Rajoy para frenar el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre, alegando que no hay que dar “pistas al adversario”. En cualquier caso, insistió en que la maquinaria del Estado español es “potente”.

"PRECISIÓN DE CIRUJANO"

“Con serenidad y firmeza, hay que decirle a los españoles que tienen un Gobierno que sabe lo que tiene que hacer y que no va a tolerar este desafío a la legalidad”, aseveró, al tiempo que justificó que “poca gente” sepa la estrategia de La Moncloa porque “es algo que se tiene que hacer con precisión de cirujano”.

Se hizo eco de las palabras del propio presidente del Gobierno, quien el lunes en la reunión de la Junta Directiva Nacional transmitió a los cargos populares que “no se va a tolerar absolutamente nada” que vaya encaminado a romper la soberanía nacional. “No le va a temblar el pulso ante este tipo de amenazas”, apostilló.

“Creo, sinceramente, que no les va a salir gratis”, opinó, para acto seguido vaticinar que “el esperpento” que vimos ayer les saldrá “muy caro”. “No se puede pisotear la legalidad y los propios derechos de los parlamentarios como si fuera un Parlamento pseudodemocrático. Recordaba a la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro”, lamentó.

"GOLPE DE ESTADO"

Opinó que la respuesta ante tal situación irá “en muchos ámbitos” y explicó que el artículo 155 no está descartado porque “está dentro de la ley”, pero existen “otras vías” y “muchísimos mecanismos” para preservar la unidad de España. “¡Estamos respondiendo ante un golpe de Estado!”, enfatizó.

En cuanto a si alguien acabará encarcelado tras el 1 de octubre, dijo que espera que no, aunque defendió que se mire directamente quién está cumpliendo la ley y si alguien intenta ir “por la vía de la desobediencia e intentar incendiar las calles, la ley se tiene que hacer cumplir”.

Finalmente, preguntado por la Comisión de diálogo para la evaluación y modernización del Estado autonómico que quiere crear el PSOE, valoró que “son temas que se quedan un poquito desdibujados temporalmente” porque ahora “hay que centrarse en la respuesta a este disparate”. Sin embargo, reconoció que “puede haber un mejor Gobierno autonómico en un Estado descentralizado como el nuestro” y que es “positivo” el diálogo con los socialistas.

